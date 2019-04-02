Beyza Garaçoğlu Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK belediye başkan adayı olan Beyza Garaçoğlu isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Beyza Garaçoğlu isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK adayı Beyza Garaçoğlu kimdir? BTP ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK adayı Beyza Garaçoğlu yüzde kaç oy aldı?

Beyza Garaçoğlu Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK belediye başkan adayı olarak gösterilen Beyza Garaçoğlu MİHALIÇÇIK ilçesinde % 0,11 oranında oy almıştır. MİHALIÇÇIK ilçesinde % 0,11 oranında oy olan Beyza Garaçoğlu adlı BTP adayı toplamda 7 adet oy sayısına ulaştı.

ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.