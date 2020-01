Beyza Kara: "Ay-yıldızlı formayı giymek büyük bir onur"

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 16 yaşındaki oyuncusu Beyza Kara, şu an spor okulunda eğitim gördüğünü ve ileride polis olmak istediğini söyledi. Kara, ay-yıldızlı formayı giymenin de büyük bir onur olduğunu vurguladı.A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 2003 doğumlu futbolcusu Beyza Kara TFF Tam Saha Dergisi'ne açıklamalarda bulundu. Dördüncü sınıfa giderken erkeklerle birlikte top oynamaya başladığını belirten Kara, "Daha sonrasında onlarla oynaya oynaya futbolu çok sevdim ve lisans çıkartıp futbolcu oldum. Güzel bir çocukluk geçirdim. İki kız kardeşiz. Bir ablam var. Babam Türkiye'de doğmuş ama nerede doğduğunu bilmiyorum. Annem Almanya doğumlu bir Türk 30 sene önce Almanya'ya gelmişler. Babam fabrikada çalışıyor. Annem öğretmen ve aynı zamanda okulun kütüphanesinde görevli" diye konuştu."POLİS OLMAK İSTİYORUM"Şu an spor okulunda eğitim hayatını sürdüren genç futbolcu, "Sonra ise polis olmak istiyorum. Almanya bu konuda çok iyi. Orada daha çok yabancı uyruklu olanları polis olarak istiyorlar. Alman vatandaşı olmana gerek yok. Onlar özellikle Türklerin daha çok polis olmasını istiyor. Bunun da sebebi şu; yabancılar daha çok olaya karışıyor ve bu sebeple dil bilen yetenekli insanları polis yapmak istiyorlar. Onlarla daha iyi iletişime geçeceğimizi düşünüyorlar. Benim çok arkadaşım var bu şekilde polis olan. Ayrıca sporcu olunca polislik daha kolay oluyor" şeklinde konuştu."BABAM BENİ İDMANLARA GÖTÜRÜP GETİRİYOR"Ailesinin futbol konusunda kendisini desteklediğini ifade eden 16 yaşındaki futbolcu, "Babam beni idmanlara götürüp getiriyor. Ara sıra beraber futbol oynuyoruz. Babam iyi bir defans oyuncusu. Stoper oynuyor. Ben ise forvetim. Beni bu konuda çalıştırıyor. Bana yardımcı oluyor. Arkadaşlarım ve öğretmenlerim benim yetenekli olduğumu düşünüyor ve 'Sen futbolcu olmalısın' diyorlardı. Özellikle öğretmenim çok ısrarcı oldu. Beni hep futbola yönlendirdi" ifadelerini kullandı."HEDEFİM ALMANYA 1. LİGİ'NDE MÜCADELE EDEN TAKIMLARDAN BİRİSİNE TRANSFER OLMAK"Almanya'nın Harburger Turnerbund Takımı'nın U17 Takımı'nda oynadığını söyleyen Beyza, "Bu sene U17'de oynama hakkım, yaşım sebebiyle bitiyor. Almanya'da bölgelere göre teknik direktörler oluyor. Bana transferim konusunda yardımcı olacaklar. Hedefim Almanya 1. Ligi'nde mücadele eden takımlardan birisine transfer olabilmek" dedi."DZSENİFER MAROZSAN'I ÖRNEK ALIYORUM"Alman futbolcu Dzsenifer Marozsan'ı örnek aldığını açıklayan Beyza Kara, "Kendisi Almanya Kadın Milli Takımı'nın 10 numaralı formasını giyiyor ve takım kaptanı. Önce Frankfurt'ta oynadı, ardından Lyon'a transfer oldu. Fransa'da bu sene "En iyi oyuncu" seçildi. Karakter olarak inanılmaz bir insan. Aslen Alman değil. Macaristan kökenli Kendime en çok onu örnek alıyorum" diye konuştu."ALMAN MİLLİ TAKIMI DA BENİ İSTİYOR"A Milli Futbol Takımı'na çağrılma hikayesini anlatan genç futbolcu, "Beni ilk Begüm Üresin Hocamız gördü. Benimle temas kurdu ve ilgilendiğini söyledi. Almanya'daki hocam ise, 'Buna sen karar ver. Ailene danışma. Hangi ülkeyi istiyorsan onu seç' telkininde bulundu. Ama yine de Begüm Hoca babama sordu. Alman Milli Takımı da beni istiyor. Beni önce Türkiye çağırdı. Sonra Almanya da beni istediğini söyledi. 2020'ye kadar Almanya Milli Takımı'na gitme hakkımı kaybettim. Çünkü Türkiye forması ile maçlara çıktım. Bu kural yeni çıktı. U17'de ay-yıldızlı formayı giydiğim için 2020 yılına kadar ceza aldım Almanya'da. Sonra yine karar verme hakkım olacak" değerlendirmesinde bulundu.Türkiye hakkındaki düşüncelerini dile getiren Beyza, "Antalya Side'ye tatile gelmiştim. Çok sıcak, çok güzel, cennet gibi bir ülke Türkiye. Benim için gerçek bir ev diyebilirim. Türkçem maalesef çok zayıf. Türkçeyi anlıyor ama konuşamıyorum. Niyetim var öğrenmeye" dedi."MİLLİ TAKIM FORMASINI TAŞIMAK ÇOK GURUR VERİCİ"Türk Milli Takımlarına geldiğinde nasıl bir ortamla karşılaştığının sorulması üzerine 16 yaşındaki futbolcu, "Düşündüğüm gibi oldu her şey. Gerçekten ay-yıldızlı forma altında mücadele etmek gurur verici. Çok mutlu oldum ilk bu formayı giydiğimde Milli Takım formasını taşımak çok gurur verici gerçekten" diye cep verdi. Beyza ayrıca milli takım kararını vermek için biraz daha bekleyeceğini söyledi."YALNIZCA KADIN FUTBOLUNU İZLİYORUM"Erkek futbolunu izlemediğini söyleyen Beyza Kara, "Yalnızca kadın futbolunu izliyorum. Eskiden izliyordum ama şimdi sadece kadınları takip ediyorum. Yalnızca son birkaç maçı izledim. Özellikle Fransa maçlarını takip ettim. Avrupa Şampiyonası'nı izlemek istiyorum. Dediğim gibi Milli Takımımızın son maçlarını izledim. Gayet istekli, tuttuğunu kopartan bir Milli Takım var. Avrupa Şampiyonası'nda çok daha güçlü ve renkli bir performans sergileyeceğimizi düşünüyorum" açıklamasında bulundu."ALMANYA'DA DAHA ÇOK DİSİPLİN VAR"Türk futbolu ile Alman futbolunu karşılaştıran Kara, "Almanya'da daha çok disiplin var diyebilirim. Çok daha sıkı çalışıyoruz. Sert ve sistematik bir sistem var. Hem dışarıda hem futbolda çok disiplin var. Türkiye'de ise böyle değil. Taraftar konusunda ise Türkiye uzak ara önde. Çünkü Türkler takımlarına daha çok düşkün. Bayraklar, tezahüratlar, coşku kesinlikle çok daha fazla Türkiye'de Almanya'da böyle değil. Almanlar daha çok sessiz, sakin maç izliyor. Almanya'da bölgesel tesisler var. Belirli bölgelerde milli takımlar için belirli tesisler var ve hepsi standart, aynı düzeyde. Mesela örnek vermek gerekirse bizim Riva'daki tesislerimizin aynısı Ankara'da, Gaziantep'te, Antalya'da da var. Her Çarşamba günü Hamburg bölgesinin en iyi oyuncuları o kampa gidiyor. Mesela dört komşu şehrin en iyi 30 oyuncusu her pazartesi bu tesislerden birisine idmana gidiyor. O idmanda seçilen 15 oyuncu ise çarşamba günü milli takım idmanına gidiyor. Böyle bir düzen var" ifadelerini kullandı.(İHA)