Beyza Talep Etti Başkan Adayı Bıyık Yaptı

Kaynak: İHA

DÜZCE(İHA) – MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık gönüllere girmeye devam ediyor. En önemli projem dediği "Düzce'deki sevgi eksikliğini" nasıl gidereceğini herkese bir kez daha gösterdi.Hastalığı nedeniyle eğitim aldığı okuldan ayrılan, MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık ve MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz'dan okulunun değişmesi konusunda yardım talep eden Beyza Bekar'a Bıyık ve Yılmaz gerekenin yapılacağı yönünde söz vermişti.Genç kız Beyza'nın Erdoğan Bıyık'ın ekibinden bir isteği daha oldu. 31 Mart Yerel Seçimleri için hazırlanan seçim araçlarının yapmış olduğu konvoya katılma talebinde bulunan Beyza'nın isteği yerine getirildi. Yapılan konvoya katılan Beyza'ya bir sürpriz de Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık'tan geldi. Düzenlenen konvoya katılan Başkan Adayı Erdoğan Bıyık'ı karşısında gören genç kız heyecanını gizleyemedi. Seçim aracına binen ve şehir merkezinde düzenlenen konvoyda yer alan Beyza ve Başkan Adayı Erdoğan Bıyık sohbet ettiler.Katıldığı konvoydan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Beyza Bekar, Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık Ağabeyine teşekkür etti. Bekar, "18 Yaşındayım. Hastalığımdan dolayı arkadaşlarım benimle dalga geçtiler. Bende Erdoğan Ağabeyden okulumu değiştirmesi için talepte bulundum. Konu hakkında bana yardımcı olacağını söyledi. Be konvoya katılmak istediğimi söyledim, onlarda beni, konvoya alacaklarını söylediler. Ama Başkanımızın geleceğini bilmiyordum. Başkanı görünce şoka girdim, heyecanlandım çok mutlu oldum. Oyumu MHP'ye atacağım, söz verdim. Merkeze kadar beraber konvoyda gittik. Biz sonra bütün şehri dolaştık. Çok güzel bir duyguydu. Erdoğan Ağabeyi çok seviyorum, inşallah kazanır" dedi. - DÜZCE