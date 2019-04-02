Beyzanur Durak Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP YALOVA TERMAL belediye başkan adayı olan Beyzanur Durak isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. YALOVA TERMAL ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Beyzanur Durak isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP YALOVA TERMAL adayı Beyzanur Durak kimdir? BTP YALOVA TERMAL adayı Beyzanur Durak yüzde kaç oy aldı?

Beyzanur Durak Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP YALOVA TERMAL belediye başkan adayı olarak gösterilen Beyzanur Durak TERMAL ilçesinde % 0,04 oranında oy almıştır. TERMAL ilçesinde % 0,04 oranında oy olan Beyzanur Durak adlı BTP adayı toplamda 1 adet oy sayısına ulaştı.

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