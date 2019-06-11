Beyzbol'da şampiyon Şırnak oldu

Kaynak: İHA

Kayseri'de ilk defa yapılan Okullar Arası Yıldızlar Beyzbol Türkiye Şampiyonasının finalleri Erkilet stadında yapılan müsabakalarla tamamlandı.31 takımdan toplamda 465 sporcu mücadele ettiği şampiyonanın ilk dörde kalan takımlarının birbirinden çekişmeli maçları görülmeye değerdi.Eskişehir Ali Fuat Cebesoy Ortaokulu ve Ordu Korgan Ortaokulu arasında yapılan müsabakada Eskişehir takımı adını üçüncülüğe yazdırırken Ordu Şampiyonayı dördüncü olarak tamamladı.Final maçında ise Şırnak Kumçatı Şehit Mehmet İnal Ortaokulu ile Samsun Atatürk Ortaokulu mücadele etti.İki takımında rakibine sayı vermemek için ter döktüğü maçta Şampiyonluğa adını yazdıran takım Şırnak Kumçatı Şehit Mehmet İnal Ortaokulu oldu.Final müsabakasının ardından düzenlenen törenle dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi.Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, dereceye giren takımları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ