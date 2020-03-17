Beyzbol sopasıyla darbettikleri kişinin aracını yağmalayan 3 zanlı tutuklandı
Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde darbettikleri kişinin otomobilini yağmaladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
17.03.2020 13:20 | Son Güncelleme: 17.03.2020 13:20
Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde darbettikleri kişinin otomobilini yağmaladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İlçeye bağlı Sarıkavak köyü Devrent mevkisinde, Hasan Akdaş (25), bir araçla yanına gelen 3 zanlı tarafından önce beyzbol sopasıyla darbedildi.
Şüpheliler daha sonra Akdaş'ın otomobilindeki ses sistemini ve çeşitli eşyalarını gasbetti.
Hasan Akdaş, olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu.
Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Akdaş, ilçe jandarma komutanlığındaki ifadesinde, otomobilindeki eşyalarının gasbedildiğini belirterek, şikayette bulundu.
Zanlıların yakalanması için çalışma başlatan jandarma ekipleri, bölgedeki MOBESE kameralarının kayıtlarını inceleyip şüphelilerin 03 NH 615 plakalı araçta bulunan İ.E.E. (20), T.S. (20), ve H.K. (20) olduğunu tespit etti.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dazkırı ve ilçeye bağlı Kızılören köyündeki adreslerine operasyon düzenleyerek, şüphelileri yakaladı.
Zanlıların evlerinde yapılan aramada, ruhsatsız av tüfeği, sivri toplu zincir, polis copu, beyzbol sopası, demir sopa, 2 muşta, gasbedilen otomobilin ses sistemi ve eşyalar ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe "nitelikli yağma" ile "kullanmak için uyuşturucu veya madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçlarından tutuklandı.
İlçeye bağlı Sarıkavak köyü Devrent mevkisinde, Hasan Akdaş (25), bir araçla yanına gelen 3 zanlı tarafından önce beyzbol sopasıyla darbedildi.
Şüpheliler daha sonra Akdaş'ın otomobilindeki ses sistemini ve çeşitli eşyalarını gasbetti.
Hasan Akdaş, olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu.
Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Akdaş, ilçe jandarma komutanlığındaki ifadesinde, otomobilindeki eşyalarının gasbedildiğini belirterek, şikayette bulundu.
Zanlıların yakalanması için çalışma başlatan jandarma ekipleri, bölgedeki MOBESE kameralarının kayıtlarını inceleyip şüphelilerin 03 NH 615 plakalı araçta bulunan İ.E.E. (20), T.S. (20), ve H.K. (20) olduğunu tespit etti.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dazkırı ve ilçeye bağlı Kızılören köyündeki adreslerine operasyon düzenleyerek, şüphelileri yakaladı.
Zanlıların evlerinde yapılan aramada, ruhsatsız av tüfeği, sivri toplu zincir, polis copu, beyzbol sopası, demir sopa, 2 muşta, gasbedilen otomobilin ses sistemi ve eşyalar ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe "nitelikli yağma" ile "kullanmak için uyuşturucu veya madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçlarından tutuklandı.
Kaynak: AA
Manşet
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