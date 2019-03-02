Bez Torba Engellilere Umut Oldu

Kaynak: DHA

DENİZLİ'de, Engelsiz Yaşam Akademisi'nde eğitim alan zihinsel ve bedensel engelli 10 kişi, dikiş makineleriyle bez torba üretmeye başladı. Proje kapsamında, üretilen bez torbalar halka ücretsiz olarak dağıtılacak. Kursiyerler, eğitim süreçlerinin tamamlanmasının ardından belirlenen iş yerlerinde istihdam edilecek.Merkezefendi Belediyesi tarafından Gümüşçay Mahallesi'nde geçen yıl açılan Engelsiz Yaşam Akademisi engelli bireyler için umut kapısı oldu. Kentte yaşayan zihinsel ve bedensel engelli bireylerin sosyal hayata katılmaları için kurulan akademide, 85 kursiyer eğitim görüyor. Tekstil, kuaförlük, mobilyacılık, otelcilik, halıcılık, market ve gıda reyonu, el işi, ahşap boyama ve müzik gibi 15 farklı branşta atölyenin bulunduğu Engelsiz Yaşam Merkezi'nde, alanlarında uzmanlaşmış eğitmenler görev yapıyor.BEZ TORBAYLA DİKİŞ ÖĞRENDİLEREngelsiz Yaşam Akademisi'ndeki tekstil atölyesinde eğitim gören 3'ü zihinsel, 7'si bedensel engelli 10 kursiyer, dikiş eğitimine, plastik poşet kullanımına alternatif olan bez torba ile başladı. Saat 10.00'da derse giren kursiyerler, ellerine aldıkları metreyle bezin uzunluğunu ayarlayıp makaslarla kesim yapıyor. Öğrenciler daha sonra eğitmenleri nezaretinde dikiş makinesinin başına geçerek bez torba dikiyor. Üretilen bez torbalara ise resim atölyesindeki öğrenciler tarafından Engelsiz Yaşam Akademisi'nin logoları çiziliyor.İSTİHDAM EDİLECEKLEREngelli bireyleri topluma kazandırma anlamında çalışmaları yürüttüklerini belirten Engelsiz Yaşam Akademisi Müdürü Mevlüt Arman, "Öğrencilerimiz kendilerini mevcut durumlarından daha iyi bir yere nasıl getirebilirler ya da sosyal yaşam içinde daha çok nasıl yer alabilirler diye düşünüyoruz. Bundan sonraki adımlarında kendi ayakları üzerinde dururken iyi bir iş sahibi olmalarını önemsiyoruz. Tekstil atölyemizde yetişen kursiyerlerimizi Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ile yaptığımız iş birliği çerçevesinde Denizli'mizin sanayicileri ile görüşerek fabrikalarda istihdam etmek istiyoruz. En büyük amaçlarımızdan biri bu" dedi.'ÖĞRENCİLERİMİZLE ÇOK İYİ İLERLEME KAYDETTİK'Tekstil atölyesi eğitmenlerinden Nuray Sevimli, öğrencilerinin 2 aylık eğitimin ardından iyi bir gelişim gösterdiklerini kaydederek, "Öğrencilerimiz ilk geldiklerinde hiç dikiş makinesine oturmamış kimselerdi. Öğrencilerimizle çok iyi bir ilerleme kaydettik. Şu an makineye oturup çanta dikimini yapabiliyorlar. İlk etapta çok zorlandık. Makineye ip takmakta bile zorlanıyorlardı. Şu an çok rahat bir şekilde dikim işlemini gerçekleştiriyorlar. Bu gelişimleri beni çok mutlu ediyor" diye konuştu.'KENDİ AYAKLARIM ÜZERİNDE DURMAK İSTİYORUM'Bedensel engelli Ayşe Deligöz (19) ise dikiş öğrenimini tamamladıktan sonra işe girip kendi ayakları üzerinde durmayı hedeflediğini ifade ederek şöyle dedi:"2 aydır tekstil kursu alıyorum. Buraya gelmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Burada 1 dakikamı bile boş geçirmek istemiyorum. Öğretmenlerimi çok seviyorum. Makineleri ve dikiş yapmayı çok seviyorum."- Denizli