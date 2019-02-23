Bez Torba Uygulamasından Etkilendi Taş Baskılı Torba Dikmeye Başladı

Kaynak: İHA

Kastamonu'da yaşayan kadın, bez torba uygulamasından etkilenerek eşiyle atölyeye çevirdiği evlerinde bez torbalar üzerine taş baskı yapmaya başladı. Eşiyle birlikte taş baskı yapan kadın, ürünlerini Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli yerlerine satmaya başladı.Yılbaşından itibaren uygulanan ücretli poşet yasasından etkilenen 43 yaşındaki Sebahat Yağcıoğlu, geleneksel taş baskıyı, bez torbalara uygulamaya başladı. Ortaya çıkarmış olduğu taş baskılı bez torbalara taleplerin artmasının ardından terzilere bez torba diktirmeye başlayan Sebahat Yağcıoğlu, kazancı ile aile ekonomisine katkı sağlıyor."Yetiştiremediğimiz yerde terzi arkadaşlarımız var onlara diktiriyoruz"Yaptığı taş baskılı bez torbaların siparişlerine yetişemediklerini söyleyen ev hanımı Sebahat Yağcıoğlu, yeri geldiğinde terzi arkadaşlarına bez torba diktirdiklerini söyledi. Sebahat Yağcıoğlu, "Evliyim 3 kızım var. Bu dokuma kursu açıldı. Kursa yazıldım. Bir altı ay gittim. Altı ay sonra bu odunluğumuz var odunluğumuzu boşalttık. Odunluğu boşalttıktan sonra buraya tezgah kurduk. 4-5 senedir yaptım. Ondan sonra eşim başladı taş baskı yapmaya ondan sonra bu poşetler kalktı. Poşetler kalktıktan sonra bunu çantaya deneyelim dedik belki olur. Birkaç tane diktim ben baktık oluyor. Siparişler geliyor ondan sonra yetiştiremediğimiz yerde terzi arkadaşlarımız var onlara diktiriyoruz. Sofra bezleri var. Onların kenarlarına da bayanlar var onlara bağlattırıyoruz. Siparişlerimiz var İstanbul, İzmir, devamlı verdiğimiz yerler var" dedi."Televizyon izleyeceklerine böyle bir şey yapsınlar"Sattığı bez torbalar ile aile ekonomisine katkı sağladığını söyleyen Sebahat Yağcıoğlu, kadınlara seslenerek tavsiyelerde bulundu. Yağcıoğlu, "Bu fikir eşimden çıktı. Eşim böyle meraklı yaptı. Kastamonu'da pek yapan yok böyle. Makine ile yapıyorlar. Bizi de unutulmaya yüz tutmasın diye bu geleneği devam ettirdik. Baktık oluyor devam ettik. Yani güzel. Çocuklarım var ikisi üniversite okuyor. Bir tanesi ortaokul son sınıfta. Onlara destek olsun diye. Kadınlara tavsiyem var. Televizyon izleyeceklerine böyle bir şey yapsınlar. Yani gelsinler benim yanımda ben öğreteyim onlar da yapsın. Tavsiyem bu. Eşime de teşekkür ederim. Onun sayesinde yapıyorum. O biraz destekledi" şeklinde konuştu.Bez torbaları merak edenler Sebahat Abla'nın yanına geliyorÜniversite öğrencisi Gamze Yıldırım, taş baskılı bez torbaları merak ettiğini belirterek, torbaların yapımını yerinde görmeye geldi. Öğrenci Yıldırım, "Kastamonu'nun taş baskı geleneğinin meşhur olduğunu öğrendim. ve burada Sebahat Yağcıoğlu ablamın yanına gelmek istedim. Hem öğrenmek hem bez torbalardan almak istedim" ifadelerini kullandı. - KASTAMONU