Bezirhane Buluşmaları'nda bu ay, turist rehberliği

Kapadokya Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ve Argos Kültür Sanat iş birliği ile 26 Şubat 2020 tarihinde Argos in Cappadocia'da düzenlenen söyleşiye, Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Kapadokya Meslek Yüksekokulu Müdürü F. Füsun Hepdinç, Kapadokya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Şükran Ünser, üniversite öğrencileri ve Kapadokya bölgesindeki turizmciler ile turist rehberleri katıldı.

Serhan Güngör, söyleşisine "Çok şanslı olduğuma inanıyorum çünkü çocukluğum ve gençliğim, Cumhuriyetin aydınlanma ışığının üzerimize adeta saçıldığı bir dönemde geçti. Ben, Ankara'da arkadaşlarımla çok cüzi ücretler ödeyerek senfoniye, operaya, tiyatroya giderdim. Dolayısıyla kültür, hayatımın çok önemli bir unsuru oldu. Yaşadığım şehrin, ülkenin ve Cumhuriyetin idealleri beni çok etkiledi ve bu beni rehberlik mesleğin içine attı" diyerek başladı. Daha sonra, rehberlik hayatına başlama süreci ve meslek hayatı boyunca karşılaştığı olaylara dair bilgiler paylaştı.

Söyleşisinde, salondaki genç turist rehberlerine önerilerde bulunan Güngör, "Ben, rehberlik mesleğini; bilgi, kültür, liderlik, hizmet ve profesyonellikten oluşan beş ana sütun üstünde yükselen bir meslek olarak görüyorum. Bunların her alanında kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Kariyeriniz, değerinizin artması ve meslektaşlarınızla aranızdaki farkı ortaya koymanız için mutlaka kendinize yatırım yapmanız gerekiyor. Kitap, kültür amaçlı gezi, sergi, konser ve tiyatroya mutlaka zaman ayırın. Bizi besleyen en önemli unsur olan sanatı asla ihmal etmeyin" şeklinde konuştu.