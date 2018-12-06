Bezirhane'de Aralık Ayı Konserleri

argos in Cappadocia, Bezirhane konserleriyle sanatı Kapadokya'ya taşımaya devam ediyor.

Dünya çapında aldığı ödüllerle Türkiye'nin ve Kapadokya'nın adını pek çok kez 'küresel en iyiler' arasına yazdıran argos in Cappadocia, Argos Kültür Sanat ile gerçekleştirdiği Bezirhane etkinlikleri çerçevesinde Aralık ayında da konserlere ev sahipliği yapıyor ve sanata olan desteğini sürdürüyor.

Olağanüstü doğal akustiği ve iki dev kubbesiyle Türkiye'nin en özel etkinlik salonlarından biri haline gelen tarihi Bezirhane'de 8 Aralık akşamı düzenlenecek konserde uzun sanat hayatı boyunca Türkiye ve yurtdışındaki çalışmalarıyla tanınan tenor Şakir İlyasoğulları sahneyi piyanist kızı Sıla İlyasoğulları ile paylaşacak. Herkesin kulağında yer eden parçalara Bezirhane'nin büyüleyici atmosferinde eşlik etmeye çağıran baba-kız ikilisinin klasik ve nostaljik parçalardan oluşan repertuarı, dinleyicileri tatlı bir yolculuğa davet edecek.

Piyanist Yunuscan Kaya ise 15 Aralık akşamı efsanevi İngiliz rock grubu The Beatles'ın sevilen şarkılarının aslına sadık kalarak solo piyano düzenlemeleri ile dinleyicileriyle buluşacak.

Saat 21:00'de başlayacak ve ücretsiz gerçekleşecek konserler için yerinizi şimdiden ayırtmayı unutmayın.