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Bezm-i alem valide sultan camii'nde şehitler için mevlit okutuldu

İSTANBUL Valiliği tarafından trafik kazaları sonucu şehit olan Polis memurları Ali Ulaş, Servet Arslan, Jandarma Uzman Çavuş Ali Cenk Yenier ve Zabıta Memuru Eren Bursa için Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camii'nde mevlit okutularak lokma dağıtıldı.

23.09.2019 18:30Bezm-i alem valide sultan camii'nde şehitler için mevlit okutuldu
İSTANBUL Valiliği tarafından trafik kazaları sonucu şehit olan Polis memurları Ali Ulaş, Servet Arslan, Jandarma Uzman Çavuş Ali Cenk Yenier ve Zabıta Memuru Eren Bursa için Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camii'nde mevlit okutularak lokma dağıtıldı.
Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camii'nde İkindi namazı öncesi trafik kazaları sonucu şehit olan Polis memurları Ali Ulaş, Servet Arslan, Jandarma Uzman Çavuş Ali Cenk Yenier, Zabıta Memuru Eren Bursa ve tüm şehitlerin ruhları için Kuran-ı Kerim Tilaveti ve mevlit okutuldu.
Mevlide İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, şehit yakınları, polisler ve jandarma ekipleri katıldı. Okunan mevlidin ardından cami çıkışında şehitlerin ruhları için mevlit şekeri, lokma, etli pilav ve ayran ikram edildi.


- İstanbul

Jandarma, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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