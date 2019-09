Bezmialem Vakıf Üniversitesi akademik yıl açılış töreni

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Akça, üniversitenin geleceğe hazırlanışı konusundaki gayretlerin kendilerini de umutlandırdığı belirterek, "İnanıyoruz ki bu mütevelli heyetin, akademik yönetimin, idari yönetimin, kurumda hizmet eden herkesin, devletimizin de bizi desteklediği gerçeğini dikkate alarak, amacı bu kurumu gelecek yüzyıla hazırlamaktır. Bunu da inşallah başarıyla yerine getireceğimize yürekten inanıyorum." dedi.

Akça, üniversitenin Beykoz Yerleşkesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla gerçekleştirilen "2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Açılış Töreni"nde yaptığı konuşmada, Bezmialem'in gerçek bir vakıf üniversitesi olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesiyle 2010 yılında kurulan üniversitenin çatısı altında bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Akça, kuruluşunda bölgesinde referans bir kurum olmayı hedefleyen üniversitenin akademik ve idari başarısının yüksek olduğunun altını çizdi.

Üniversitenin geleceğe hazırlanışı konusundaki gayretlerin kendilerini de umutlandırdığı belirten Akça, "Bugün açılışını yaptığımız Yaşam Bilimleri Enstitümüz aslında bunun da gerçek bir örneği. İnanıyoruz ki bu mütevelli heyetin, akademik yönetimin, idari yönetimin, bu kurumda hizmet eden herkesin, devletimizin de bizi desteklediği gerçeğini dikkate alarak, amacı kurumu gelecek yüzyıla hazırlamaktır. Bunu da inşallah başarıyla yerine getireceğimize yürekten inanıyorum." diye konuştu.

Ahmet Akça, hayata geçirmeyi planladıkları 2 projeye de değinerek, şöyle devam etti:

"Bunlardan bir tanesi Vatan Caddesi'nde mevcut bir hastane binamız var. O bina 70'li yılların şartlarında, o günkü inşaat tekniğiyle o günkü malzemelerle üretilmiş bir bina ama bugün maalesef o yıllarda yapılan binaların İstanbul'da nasıl ayakta kalabildiklerini görüyoruz. Bu binamızın değiştirilmesi lazım. Orada çok değerli bir arazimiz var. Şu anda oraya 280 bin metrekarelik inşaat projesi hazırlandı. Sağlık Bakanlığı ruhsatları tamamlandı, belediye işlerimiz tamamlandı. Sadece bütçe tahsisini bekliyoruz. İkinci büyük projemiz ise Hasdal'da üniversitemize çok büyük bir arazi tahsis edildi. Cumhurbaşkanımızın iradesiyle realize oldu. Orada, çok değerli bir külliye binası inşa edeceğiz. Orada, Bezmialem Valide Sultan'ın sağlığında tesis ettiği 'Yeşil Mektepler' diye eğitim kurumları var ilkokuldan başlayıp, liseye kadar devam eden. Biz orada yeşil mektepleri de ihya etmek istiyoruz. Yeşil mekteplerden başlayarak üniversiteyi de orada yapacağız. Ayrıca, orada uluslararası alanda hizmet veren, daha üst seviyede müşterek bir hastaneyi yapacağız. Bu 2 projeyi de inşa etmek, hizmete almak inşallah bizlere nasip olur."

"Akademisyen başına 6 öğrenci ortalamasıyla üniversiteler arasında ilk sıradayız"Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu ise her yeni dönem açılışının kendilerinde büyük bir heyecan uyandırdığını söyledi.Üniversitenin temellerinin, Bezmialem Valide Sultan tarafından 1845'te atıldığını ve köklü bir sağlık geçmişine sahip olduğunu belirten Kazancıoğlu, her yıl büyümeye ve emin adımlarla ileriye gitmeye devam ettiğini kaydetti.

2010 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü kuruculuğunda üniversiteye dönüşen Bezmialem'in bugün 5 ayrı yerleşkede sağlık ve eğitim hizmeti verdiğine işaret eden Kazancıoğlu, buranın araştırmalar yürüten, tıp, diş hekimliği, sağlık bilimleri fakültesi, eczacılık fakültesi, sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu, sağlık bilimleri, gastroenteroloji ve yaşam bilimleri ve biyoteknoloji enstitüleriyle bugünün ve geleceğin bilim insanları ile sağlık profesyonellerini yetiştiren bir marka üniversite haline geldiğini ifade etti.

Kuruluşlarından bugüne tıp, diş hekimliği ve eczacılık fakültelerinde yüzde 100 kontenjan doluluk elde etme geleneklerinin bu yıl bir adım daha ileriye giderek 2019 YKS sonuçlarıyla birlikte tüm bölümlerde yüzde 100 doluluk oranına eriştiğini aktaran Kazancıoğlu, "Üniversitemizde 585 akademisyenimizle birlikte 3 bin 370 öğrencimizin eğitim öğretim faaliyetlerini devam ettiriyoruz. Akademisyen başına 6 öğrenci ortalamasıyla üniversiteler arasında ilk sırada olmaya devam ediyoruz. Akademisyenlerimiz aynı zamanda büyük bir oranda üniversite hastanelerimizde de görev yaparak günlük 7-9 bin hastaya sağlık hizmeti sunmaktadır." diye konuştu.

Rümeyza Kazancıoğlu, öğrencilerine sağlık eğitiminin yanı sıra yurt dışında staj, öğrenim ve araştırma olanağı da sunduklarını belirterek, "38 ülkeden, 78 farklı kurumla olan anlaşmamız arasında Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi'yle tıp müfredatı geliştirme çalışmaları bizim için ayrı önem taşıyor. Her yıl Johns Hopkins Üniversitesinden 10 akademisyen üniversitemize gelirken 10 öğrencimiz de bu üniversiteye giderek eğitimlerine devam ediyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Üniversitenin, Türkiye'nin ilk YÖK onaylı fitoterapi, kadim tedavi yöntemlerini modern tekniklerle uygulayan geleneksel ve tamamlayıcı tıp, deneysel uygulama ve araştırma ile sürekli eğitim ve uygulama merkezine ev sahipliği yaptığını anlatan Kazancıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji Enstitüsü tersine beyin göçüne ev sahipliği yapıyor. TÜBİTAK'ın uluslararası lider araştırmacılar programı dahilinde üniversitemize ve ülkemize kazandırılan sayılı akademisyenlerden birinin de bu yıl sonu itibarıyla aramıza katılacağını bildirmek isterim. Enstitüde kurulan yüksek donanımlı laboratuvarlarda ülke kalkınması için belirlenen öncelikli yüz alandan olan aşı ve enzim üretimi gibi projelerle ülkemizin sağlık alanında dışa bağımlılığını azaltmaya çalışıyoruz."

Konuşmaların ardından, 2019-2020 akademik yılının ilk dersi Prof. Dr. Nuran Yıldırım tarafından verildi.

Tören kapsamında Bezmialem Vakıf Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji Enstitüsü'nün açılışı da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Akça, Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, bazı milletvekilleri ve üniversitenin yönetim kurulu üyelerince yapıldı.

Açılış töreninde akademisyenler de yer aldı.

