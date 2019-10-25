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Bezos, Amazon hisselerindeki düşüş ile dünyanın zengini unvanını kaybetti

Amazon'un hisselerinin düşmesinin ardından şirketin CEO'su Jeff Bezos, dünyanın en zengini unvanını kaybetti. Listede ilk sırayı tekrar Microsfot'un kurucusu Bill Gates alırken, Bezos ikinci sıraya geriledi.

25.10.2019 17:22

Dünyanın en büyük perakende şirketi Amazon.com Inc.'nin hisse senetlerinde yaşanan kayıplar, şirketin CEO'su Jeff Bezos'un dünyanın en zenginleri listesinde ikinci sıraya düşmesine sebep oldu. Geçtiğimiz günlerde Amazon hisselerinde yaşanan düşüşten sonra, Bezos dünyanın en zengini unvanını tekrar Microsfot'un kurucusu Bill Gates'e devretti.

BEZOS, BİLL GATES'İN SERVETİNDEN 5 MİLYAR DOLAR GERİYE DÜŞTÜ

Amazon hisseleri yüzde 8,1 düştü ve bin 637 dolardan işlem görmeye başladı. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, Bezos'un net serveti 102,8 milyar dolar oldu. Böylece Bezos, Bill Gates'in servetinden yaklaşık 5 milyar dolar geriye düşerek dünyanın en zenginleri listesinden ikinci sıraya indi.

Sıralamada değişiklik ABD'deki her bir işlem gününün kapanmasından sonra resmen güncellendiği için Bezos listedeki yeni yerini Cuma günü piyasa kapanışından sonra alacak.

Bezos, Amazon hisselerindeki düşüş ile dünyanın zengini unvanını kaybetti

Bill Gates, Amazon, CEO, Ekonomi, Güncel


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