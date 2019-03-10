Bgc'den Dha'ya Ödül

Bursa
Burosu muhabiri Enver Fatih
Tıkır 'Televizyon
Haber' kategorisinde mansiyon ödülü kazandı.
Bursa Gazeteciler Cemiyeti
2018 Gazetecilik Başarı Ödülleri Yarışması'nın sonuçları belli oldu. BGC'den yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yılki yarışma için Basın Kültür Sarayı'nda yapılan jüri toplantısı yaklaşık 7 saat sürdü. 163 eseri tek tek değerlendiren 7 kişilik jüri, toplam 15 başarı ödülü ve 14 mansiyon verilmesini kararlaştırdı. DHA
Bursa Bürosu muhabiri Enver Fatih Tıkır, 'Tarihi Pirinç Han
'da 'çelik kapı' tepkisi' haberi ile 'Televizyon Haber' kategorisinde mansiyon ödülü kazandı.
- Bursa
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Kaynak: DHA