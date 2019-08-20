Haberler» Sinema» Haber

Bharat Filmi

Bharat filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Bharat filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

20.08.2019 08:54 Bharat Filmi
Sekiz yaşında bir çocuk olan Bharat, babasından ayrılmak zorunda kaldığında ona bir söz verir. Küçük çocuk babasına, ne olursa olsun ailesini bir arada tutacağına söyler. Karşısına türlü zorluklar çıksa da o sözünü tutmak için elinden geleni yapar. Aradan geçen onca yılın ardından yetişkin bir adam olduğunda bile Bharat, babasına verdiği sözden güç alarak yaşadığı zorlukların üstesinden gelip ailesini bir arada tutmaya çalışır.


Yönetmen: Ali Abbas Zafar
Senaryo: Ali Abbas Zafar, Soo-jin Park, Varun V. Sharma
Oyuncular: Salman Khan, Katrina Kaif, Sunil Grover, Tabu, Jackie Shroff , Sonali Kulkarni, Kashmira Irani, Aashif Sheikh, Disha Patani, Dhiren Ahuja, Saif Akhtar, Gs Arora, Riva Arora, Shashank Arora, Kiran Arya, Shibani Bedi, Sonika Bhatia, Hemant Bisht, Susheel Bonthiyaal, Anthony Borg, N. Sahil Chadda, N. Sahil Chadda, Meiyang Chang, Saurabh Chauhan, Ronak Cheeda, Krish Chugh, Ragini Chury, Jahnavi Dave, Edwin De La Renta, Kapil Dev
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: Bharat
Yapımcı Firma: Latina Pictures
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Hindistan
Orijinal Dili: Hintçe
Filmin Süresi: 167 dk.
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 06.09.2019

Bharat Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.


Ali Abbas, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika Sinema Haberleri
08:54   Bharat Filmi
16:54   Üçüncü Dünya Filmi
12:54   Aman Reis Duymasın Filmi
08:54   Thor: Love And Thunder Filmi
14:57   Ölüm Oyunu: Son Kurban Filmi
08:57   Shang-Chi And The Legend Of The Ten Rings Filmi
08:57   Uncharted Filmi