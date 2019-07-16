16.07.2019 17:05
Haberler» Spor» Haber

Biathlonda Bulgar antrenör Mitev ile sözleşme yenilendi

Biathlonda Bulgar antrenör Mitev ile sözleşme yenilendi

Biathlon Milli Takımı'nda antrenör Yuri Ivanov Mitev'in sözleşmesi, 1 yıl uzatıldı.

Biathlon Milli Takımı'nda antrenör Yuri Ivanov Mitev'in sözleşmesi, 1 yıl uzatıldı.
Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamada, Biathlon Milli Takımı Antrenörü Yuri Ivanov Mitev ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Bulgar antrenör Yuri Ivanov Mitev ile yeniden anlaştıkları için mutlu olduklarını belirten Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, "Amacımız Türk kayağını iyi bir noktaya getirmek. Milli takımlarımızın en iyi şekilde uluslararası organizasyonlara hazırlanmasını istiyoruz. Bu sebeple Yuri Ivanov Mitev ile sözleşme yeniledik. Kendisinin milli takım sporcularımızı iyi bir noktaya getireceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.
İmza töreninin ardından Bulgar antrenörün, Erzurum Kandilli'de devam eden Biathlon Milli Takım kampına katılarak çalışmalara başladığı belirtildi.
Kaynak: AA
Türkiye, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
18:45   Kayserispor'da sakatlanan Eray İşcan ve Artem Kravets'in ARŞİV görüntüleri
18:44   Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
18:34   Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı başladı
18:33   Hakem ve gözlemci klasmanları belirlendi
18:20   Kulüpler Birliği toplantısı başladı
18:19   Şile-Ağva Plaj Voleybolu Turnuvası yapıldı
18:12   Lecce taraftarından Burak Yılmaz için beste!