Biatlon Dünya Kupası'nda erkekler turunun enleri

Kaynak: EuroSport.com

Biatlon Dünya Kupası'nda sezonu geçtiğimiz Pazar günü noktaladık. Erkekler turundan akılda kalanları beş soruda değerlendirip sezonun enlerini sizin için seçtik.1) Sezon başında nasıl bir sezon bekliyorduk?Sezon başında Johannes Thingnes Boe ile Martin Fourcade arasında kıyasıya bir rekabetin yaşanacağı, genel klasman şampiyonun son yarışta belirleneceği bir sezon umuyorduk.2) Sezon nasıl geçti?Sezon beklediğimizin aksine tek taraflı geçti ve Johannes Thingnes Boe, baştan sona domine ettiği Biatlon Dünya Kupası'nda tüm kategorilerin kristal kürelerini kazandı.3) Sezonun en önemli olayı neydi?Erkekler turunda sezonun en önemli olayı J.T. Boe’nün bu sezon 16 yarış kazanarak bir dünya kupası sezonunda en çok yarış kazanan biatlet olarak tarihe geçmesi ve yedi yıllık Martin Fourcade hakimiyetini yıkmasıydı.4) Bu sezon bizi en çok ne şarşırttı?Bu sezon bizi en çok şaşırtan gelişmeler; Martin Fourcade’ın vasat performansı, Dmytro Pidruhcnyi ve Dominik Windisch’in Dünya Şampiyonası'nda elde ettikleri altın madalyalar oldu.5) Bu sezondan gelecek sezona taşıdığımız en büyük merak unsuru/soru işareti nedir?Bu sezonu geride bırakırken gelecek sezona taşıdığımız ve yaz boyunca merak edeceğimiz en önemli konu Martin Fourcade’ın durumu olacak. Fourcade’ın kariyerine devam edip etmeyeceği bu sezondan gelecek sezona taşıdığımız en önemli soru işareti olacak.Erkeklerde sezonun enleriSezon bitmişken sezonun enlerini seçmemek olmaz. Biz de kendimizce sezonun enlerini seçtik.Sezonun en başarılı sporcusu: Johannes Thingnes BoeSezonun en iyi çıkış yapan sporcusu: Alexandr Loginov, Antonin Guigonnat, Quentin Fillon Maillet (Üçü de çok başarılıydı hepsine birden ödül vermek istedik.)Sezonun en büyük hayal kırıklığı: Martin FourcadeSezonun en keyifli yarışı: Dünya Şampiyonası'ndaki erkekler toplu çıkış yarışı