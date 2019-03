Biatlon Dünya Şampiyonası 101

Kaynak: EuroSport.com

Biatlonda dünya şampiyonaları 1958’den bu yana olimpiyat yılları hariç her yıl düzenleniyor. Bu yıl şampiyonaya İsveç’in Östersund kenti ev sahipliği yapacak.ÖstersundÖstersund daha önce 2 kez, 1970’te ve 2008’de Biatlon Dünya Şampiyonası’na ev sahipliği yapmıştı.Östersund, İsveç’in en önemli biatlon merkezi ve İsveç milli takımının kamp yeri olarak İsveç için ayrı bir öneme sahip. Şehir, dünya şampiyonalarına ev sahipliği yaptığı yıllar hariç gelenekselleşen biçimde Dünya Kupası’nın açılış durağı olarak kendisine Dünya Kupası takviminde yer buluyor. İsveç takımı 2007’den bu yana sezona hazırlık süreçlerinde ve sezon içi antrenmanlarda bu tesisleri kullanıyor. Bu durum bu şampiyonada İsveç için ciddi bir avantaj oluşturabilir.Östersund hava koşulları açısından Biatlon Dünya Kupası içerisinde yer alan en zorlu noktalardan biri. Kentin soğuğu ve rüzgarı her zaman sporcuları zorlamış ve yarış sonuçlarında belirleyici bir role sahip olmuştur. Hava koşullarının yarış üzerindeki bu etkisi şampiyonada bir sürpriz ihtimalini gündeme getirebilir.Hava tahminlerine baktığımızda Dünya Şampiyonası süresince biatletleri Östersund’da yine her zaman olduğu gibi soğuk hava ve sert esen rüzgârların beklediğini söyleyebiliriz. Bu hafta hava sıcaklığı sıfır derecenin altında kalacak ve rüzgar da atışları etkileyecek bir seviyede olacak.Bireysel YarışlarBiatlon Dünya Şampiyonası’nda dört bireysel yarış gerçekleştirilecek.Sprint: Zamana karşı karakterli bir yarış tipidir. Sporcular 30 saniye arayla çıkış yaparak start alırlar. Biatletler parkurda üç tur atarak beş hedeften oluşan iki atış turu gerçekleştirirler bu atış turlarının ilkini yatarak ikincisini ise ayakta yaparlar. Sporcular atışlarda yaptıkları her ıska için 150 metrelik bir ceza turu atarlar. Sprint yarışı sonrasında oluşan zaman farkları aynen korunarak takip yarışına taşınır. Sprintte ilk 60’a girmeyi başaran sporcular takip yarışında yer almaya hak kazanırlar.Takip Yarışı: Sprint yarışında ilk 60’a girmeyi başaran sporcular sprintte oluşan zaman farklarına göre start alırlar. Takip yarışında biatletler beş hedeften oluşan dört atış turu gerçekleştirirler. Bu atış turlarının ikisi yerde ikisi ise ayakta yapılır. Biatletler sprint yarışında da olduğu gibi yaptıkları her ıska için 150 metrelik bir ceza turu atmak zorundadırlar. Finiş çizgisini ilk sırada geçen isim yarışı kazanmış olur.Bireysel Disiplin: Biatlonun en eski ve sürprizlere açık disiplinidir. Sporcular 30 saniye arayla çıkış yaparak zamana karşı mücadele ederler. Biatletler beş hedeften oluşan dört atış turu gerçekleştirirler. Bu atış turlarının ikisi yatarak ikisi ise ayakta yapılır. Bireysel disiplinde ceza turu uygulaması yoktur, her ıska için sporcuların zamanlarına bir dakika eklenir. Diğer yarış tiplerinin aksine bireysel disiplinde kayaklı koşu değil atışlar ön plandadır.Toplu Çıkış: 30 sporcunun aynı anda start aldığı disiplindir. Toplu çıkış yarışlarında biatletler ikisi yerde ikisi ayakta olmak üzere dört atış turu gerçekleştirirler. Yaptıkları her ıska için sporcular 150 metrelik ceza turu atarlar. Kayaklı koşuda etkili olan isimlerin avantajlı olduğu bir yarış tipidir. Bu disiplin 2000’li yıllarla birlikte dünya şampiyonalarında kendisine yer bulmuş ve biatlonun en çekişmeli yarış tipi olarak dikkat çekmiştir.Takım Bayrak YarışlarıTakım bayrak yarışlarında takımlar 4 sporcudan oluşur. Her biatlet biri yerde biri ayakta olmak üzere iki atış turu gerçekleştirir. Bireysel yarışların aksine takım bayrak yarışlarında biatletlerin her atış turu için üç yedek mermi hakkı bulunur. Ancak biatletler yedek mermileri tüfeklerine elle doldurmak zorundadır.Yedek mermi yardımıyla da beş hedefi vuramayan ekipler açıkta kalan her hedef için 150 metrelik ceza turu atmak zorundadır.Karışık Takım YarışıKarışık takım yarışında takımlar ikisi kadın ikisi erkek dört sporcudan oluşur. Takım bayrak yarışında olduğu gibi karışık takım yarışında da sporcuların her atış turu için üç yedek mermi kullanma hakkı bulunur. Yedek mermi yardımıyla da beş hedefi vuramayan ekipler açıkta kalan her hedef için 150 metrelik ceza turu atarlar.Tekli Karışık Takım YarışıBu disiplin Dünya Şampiyonası’nda kendisine ilk kez yer bulacak. Tekli karışık takım bayrak yarışında takımlar bir kadın biri erkek olmak üzere iki sporcudan oluşur. İki sporcu karışık takım bayrak yarışının aksine dönüşümlü olarak yarışır. Üç yedek mermi uygulaması bu disiplinde de geçerlidir.