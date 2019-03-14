Biatlon Dünya Şampiyonası'nda erkekler 20 km bireysel yarışına bir ön bakış

Bireysel disiplin, yapısı itibariyle kayaklı koşu hızını değil atışlardaki başarıyı ön plana çıkardığı için bu yarış tipini farklı ele almakta fayda var. Bireysel disiplin yarışı, bu yıl atışlardaki istikrarıyla ayakta kalan Martin Fourcade’ın, Johannes Thingnes Boe’nün bir adım önüne geçebileceği tek yarış olarak değerlendirilebilir.
J.T. Boe de önemli favorilerden biri fakat zorlu hava koşullarında bu yarıştan sürpriz bir dünya şampiyonu çıkma ihtimali yüksek. Hatta sürpriz bir ismin kazanma ihtimali, favorilerden birinin (J.T.Boe ve Fourcade) kazanma ihtimalinden daha yüksek.
Bu bağlamda değerlendirdiğimizde bireysel disiplinde son dünya şampiyonunun 2017’de büyük bir sürprize imza atan ABD’li biatlet Lowell Bailey olduğunu hatırlatmakta fayda var.
Bireysel disiplinde Simon Eder ve Dominik
Landertinger, Avusturya’nın sürpriz olarak nitelenebilecek podyum adayları olacaklar. Öte yandan, Almanya
bu sezon Dünya Kupası’nda kötü bir sezon geçirse de Arnd Peiffer ve Erik Lesser atışlardaki hızlarıyla Almanya’ya kürsü getirebilirler. Slovenya
bu disiplinde Jakov Fak ile dünya şampiyonası madalyası arayacak. Jakov Fak bu sezon oldukça formsuz olsa da geçmiş dünya şampiyonalarında elde ettiği iki altın madalyayla büyük şampiyonalarda fark yaratabileceğini kanıtladı.
Ev sahibi İsveç
, Sebastian Samuelsson ve Jesper Nelin’le bu disiplinde koşulları ve parkuru tanımanın avantajını kullanmaya çalışacak.
Şampiyonanın erkeklerde sürprize en açık yarışı olarak nitelenebilecek bugünkü mücadelede takip yarışında dünya şampiyonu olan Ukraynalı Dmytro Pidruchnyi de mutlaka dikkat edilmesi gereken isimlerden biri. Tarz itibariyle Rusya
, Belarus
ve Ukrayna’nın sporcuları bireysel disipline çok uygun bir stile sahip. Doğu Avrupalı bu sporcular, koşulların etkisiyle bugün kürsü için bir şans yakalayabilirler.
Daniels Süha ÖZKAYA
Almanya, Boe, Spor
Kaynak: EuroSport.com