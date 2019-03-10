Biatlon Dünya Şampiyonası'nda takip yarışı günü

KADINLAR





Kadınlarda sprint yarışını Slovak biatlet Anastasiya Kuzmina kazanmıştı. Sprint yarışında kariyerinin ilk dünya şampiyonası altınına uzanan Kuzmina, takip yarışına en yakın takipçisinin on saniye önünde başlayacak. Takip yarışında dört atış turu olduğu için Kuzmina’nın sprinte göre daha çok zorlanacağını söyleyebiliriz. Kayaklı koşuda Dünya Kupası’nın fark yaratan isimlerinden biri olsa da atışlardaki istikrarsızlığı sebebiyle gün sonunda Kuzmina’nın podyumda kalması çok kolay olmayacaktır. Bununla birlikte Slovak sporcunun çok ciddi bir gribal enfeksiyon geçirdiğini de unutmamak gerek.



Sprintte gümüş madalya kazanarak yarışın en büyük sürprizine imza atan Ingrid Landmark Tandrevold, bugün podyumdaki yerini korumaya çalışacak. Tandrevold sprint yarışında atışlarda fark yaratmış ve bu sayede gümüş madalyaya uzanmıştı. Takip yarışında atışlarda aynı istikrarı sergilemesi ciddi bir sürpriz olur. Bununla birlikte kayaklı koşu temposu da podyum adayı diğer isimlerle boy ölçüşebilecek seviyede değil. Norveçli biatlet bugün podyuma tutunmak istiyorsa atışlarda kusursuz olmalı.



Sprint yarışında bronz madalya elde eden Alman biatlet Laura Dahlmeier, takip yarışında bundan fazlasını elde edebilir. Kayaklı koşuda hâlâ tam olarak istediği seviyede olmasa da atışlardaki istikrarı ve büyük şampiyonalarda baskıyla birlikte performansını daha üst seviyeye çıkartabilmesi Dahlmeier’i podyum yolunda avantajlı kılıyor. Gün sonunda Dahlmeier’in podyumda yer almasını öngörebiliriz.



İsveç’in podyum için bu yarışta en büyük umudu yine Hanna Öberg olacak. Sprint yarışında yarım saniye farkla podyumun uzağında kalan Öberg, atışlardaki istikrarı, parkuru ve buradaki hava şartlarını iyi tanımasıyla bugün podyumda kendisine yer açabilir. Atışlardaki seyirci desteğinin de Öberg’i çok farklı motive edebileceğini unutmamak gerek.



Diğer podyum adaylarına baktığımız zaman Çeklerin en büyük biatlon yıldızı Marketa Davidova’ya değinmekte fayda var. Bu sezon kariyerinde seviye atlayan Davidova yarışa podyumun 14 saniye uzağında başlayacak. Çek biatlet, dengeli tarzıyla bugün podyum yarışı içerisinde olacaktır.



Sprint yarışında Tandrevold’le podyum bulan Norveç’in diğer iki önemli sporcusu beklentilerin altında kalmıştı. Tirill Eckhoff sprintte atışlarda epey zorlanmıştı. Kayaklı koşuda bugün mutlaka sıra kazanacak olsa da takip yarışında dört atış turu olması Eckhoff’un podyum şansını azaltıyor. Eckhoff burada podyum istiyorsa atışlarda 20’de 19 isabet sağlamak zorunda.



Takip yarışında kayaklı koşuda izlemesi en keyif verecek olan isim Kaisa Makarainen olacaktır. Fin biatlet, atışlarda çok zorlansa da bugün kayaklı koşuda fark yaratacaktır. Podyum için Makarainen büyük şampiyonalarda her şartta önemli bir aday olduğunu unutmamak gerek. Bugün atışlarda az hasar alırsa Makarainen’i gün sonunda podyumda görebiliriz.



Sprint yarışında istediğini bulamayan İtalya’nın bugünkü en büyük podyum adayı Dorothea Wierer olacak. İtalyan biatlet, atışlarda kendini bulursa podyumla arasındaki 20 saniyelik farkı kapatıp ilk üçte yer bulabilir.



Bir diğer İtalyan biatlet Lisa Vittozzi de sprint yarışında ciddi bir hayal kırıklığı yarattı. Fakat onun da takip yarışına yatkın bir tarzı var. Podyumla arasında 45 saniyenin üzerinde bir fark olsa da Vittozzi atışlarda kusursuz olursa podyum için mücadele edebilir.



Sprint yarışında Norveç cephesinde en başarısız isim olan Marte Olsbu Roeiseland podyumun yaklaşık bir dakika uzağında start alacak. Bugün hata yapma lüksü olmayan sporculardan biri olarak yarışa başlayacak Roiseland podyum için kusursuz olmak zorunda. Onun için podyum çok kolay gözükmüyor.



Podyum Tahmini:Dahlmeier-Öberg-Wierer









ERKEKLER





Erkeklerde sprint yarışı beklendiği gibi sonuçlandı ve altın madalya Norveçli biatlet Johannes Thingnes Boe’ye gitti. Bu yarışa en yakın takipçisinin 14 saniye önünde başlayacak olan Boe, bugün de altın madalyanın en önemli adayı. Atışlarda çok ciddi hatalar yapmadığı müddetçe J.T. Boe’nün geçilmesi önemli bir sürpriz olur.



Kadınlar takip yarışının aksine erkekler takipte podyum adayı sayısı kısıtlı.



Sprintte gümüş madalya alan Alexandr Loginov takip yarışında Rusya’nın en büyük podyum umudu olacak. Kayaklı koşuda iyi bir seviyede olsa da Loginov’un atışlardaki istikrarsızlığı bu yarış için önemli bir soru işareti. Loginov’un gün sonunda podyumda yer alması için atışlarda istikrarı yakalaması şart.



Fransa, Martin Fourcade’dan beklediği podyumu sprintte Quentin Fillon Maillet ile buldu. Fransız biatlet, bugün de gün sonunda podyumda kendisine yer bulabilir. Fransa’nın diğer podyum adayları Martin Fourcade ve Simon Desthieux olacak. Fourcade kayaklı koşuda beklentilerin çok altında kaldı. Fransız biatlet bugün podyum bulmak istiyorsa atışlarda kusursuz olmalı. Desthieux ise dengeli tarzıyla podyum mücadelesi verecek isimlerden biri olabilir.



Almanya’nın ilk 12’de dört sporcusu var ve bu sporcular podyumun 30 ile 50 saniye uzağında yarışa başlayacak. Özellikle Arnd Peiffer ve Benedikt Doll Almanya’nın en önemli podyum adayları olacaklar. Almanlar podyum istiyorlarsa atışları en az hasarla geçmek zorundalar.



Norveç’in J.T. Boe dışında podyum iddiası taşıyan isimleri Erlend Bjoentegaard ve Tarjei Boe olacak. Bjoentegaard kayaklı koşuda podyum seviyesinde bir isim olmasa da atışlarda fark yaratmaya çalışacak. Tarjei Boe ise podyum istiyorsa atışlarda istikrar sağlamak zorunda.



Sprint yarışını dördüncü sırada bitirerek podyumun yalnızca 0.4 saniye uzağında kalan Ukraynalı biatlet Dmytro Pidruchnyi sprint yarışının en büyük sürprizi olmuştu. Ancak Ukraynalı biatletin bugün podyum civarında kalması pek mümkün değil. Kayaklı koşu temposu oldukça düşük olan Pidruchnyi podyuma yaklaşmak için atışlarda kusursuz olmalı.



Yarışa gerilerde başlamasına rağmen podyum için hamle yapabilecek isimler ise Simon Eder, Antonin Guigonnat ve Julian Eberhard olarak sayılabilir. Yine de erkekler takip yarışında podyum adayı sayısı kadınlara göre daha az ve daha kestirilebilir bir senaryo söz konusu.





Daniels Süha ÖZKAYA





Boe, Spor

Kaynak: EuroSport.com