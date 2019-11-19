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Biber gazı kapsülü gözüne isabet etti

Biber gazı kapsülü gözüne isabet ettiFransa, (DHA)- Fransa'da sarı yelekliler eylemlerinin birinci yıl dönümünde sokağa çıkan göstericinin gözüne biber gazı kapsülü isabet etti.

19.11.2019 10:40 | Son Güncelleme: 19.11.2019 12:26
Biber gazı kapsülü gözüne isabet etti
, (DHA)- Fransa'da sarı yelekliler eylemlerinin birinci yıl dönümünde sokağa çıkan göstericinin gözüne biber gazı kapsülü isabet etti. O anları, eylemde yanında bulunan arkadaşı kaydetti.
Olay, başkent Paris'te sarı yeleklilerin toplandığı Place d'Italie bölgesinde meydana geldi. Eylemden önce toplanan kalabalık üzerine bir anda polis tarafından biber gazı atıldı. Biber gazı kapsüllerinden biri eylem için Valenciennes şehrinden gelen göstericinin gözüne isabet etti. Göstericinin, tedavi için hastaneye kaldırıldığı ve gözünü kaybetme riski olduğu bildirildi.
Biber gazı kapsülü gözüne isabet etti

Fransa, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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