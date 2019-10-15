Haberler » Güncel » Biber gazıyla kuyumcuyu gasbetti

Biber gazıyla kuyumcuyu gasbetti

Kütahya'da bir kuyumcuyu biber gazıyla gasbeden firari er, ticari taksiyle kaçmaya çalışırken yakalandı.

15.10.2019 15:04Biber gazıyla kuyumcuyu gasbetti
Kütahya'da bir kuyumcuyu biber gazıyla gasbeden firari er, ticari taksiyle kaçmaya çalışırken yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Sarraflar Çarşısı'ndaki bir kuyumcuya gelen firari er İsmail T, (21) 20 bin liralık altın alacağını söylemesi üzerine iş yeri sahibi Kadir Karapınar 2 bileziği şüpheliye gösterdi.
Bu sırada şüpheli cebinden çıkardığı biber gazını kuyumcunun yüzüne sıktıktan sonra 2 bileziği gasbederek kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Olayın ardından bir ticari taksiye binerek kaçmaya çalıştığı belirlenen şüphelinin yakalanması için arkadaşları aracılığıyla taksi şoförü ile irtibata geçildi.
Taksi şoföründen güzergah bilgileri öğrenildikten sonra yavaş seyretmesi ve şüpheliye belli etmemesi istendi.
Kent dışına kaçtığı belirlenen şüpheli, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince Kütahya-Eskişehir kara yolundaki Beşçamlar kavşağında kaçmaya çalıştığı ticari taksi durdurularak yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelinin üzerinde yapılan aramada gasbettiği bilezikler bulundu.
Şüphelinin 2 ayrı hırsızlık suçunu da gerçekleştirdiği belirlendi.

Karapınar, Kütahya, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:59 Van'da "Bölgesel Hayvancılık Değerlendirme Toplantısı" başladı
16:04 Terör gazileri ve şehit yakınlarından harekata destek Seve seve gideriz
15:58 Erzincan'da yol genişletme çalışmaları devam ediyor
16:03 flaş
16:03 Kılıçdaroğlu: "Dış politikayı iç politikanın malzemesi haline getirdiler"
16:02 Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Macar mevkidaşıyla görüştü
16:02 flash
15.10.2019 16:05:25