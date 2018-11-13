Biber Görünümlü Limon Görenleri Şaşkına Çevirdi

Dörtyol İlçesine bağlı Kuzuculu Mahallesi'nde üretici Ayşe Can, evinin önündeki limon ağacında biber benzeri limonları görünce gözlerine inanamadı.

'BİR AĞAÇTA HEM LİMON HEM BİBER'

Ayşe Can'ın AA'ya yaptığı açıklamaya göre, yıllardır evinin bahçesinde bulunan limon ağacında ilk kez bibere benzeyen limon yetiştiğini belirtirken, komşularının da biber görünümlü limonları şaka konusu yaptıklarını söylüyor. Can, "Komşularım benimle şakalaşarak biber görünümlü limonlarım için 'Artık salatada hem limon hem de biber olarak kullanırsın' diyorlar. Ağaçta güzel bir görüntü oluşturuyorlar. Ağaçta hem limon hem de biber var adeta" dedi.

'YERLİ LİMONLARDA ŞEKİL BOZUKLUĞUNA NADİR RASTLANIR'

Dörtyol İlçe Tarım ve Orman Müdürü Soner Kıymacı ise yerli limonlarda şekil bozukluğun çok nadir bir olay olduğunu söyleyerek, ağacın bulunduğu ortamın yakınlarında başka ağaçların tozlaşması ve mevsimsel etkenlerden dolayı meyvelerde bu tür şekil bozukluklarının ortaya çıkabileceğinin altını çizdi.