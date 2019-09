'Biber kimin' tartışmasında iki şehrin halkı konuştu

GÜNEYDOĞU Anadolu başta olmak üzere Türkiye 'nin her yerinde yemeklere renk ve tat vermek için kullanılan toz 'kırmızı biber' Gaziantep ve Kahramanmaraş 'ı karşı karşıya getirdi. İki kent de hem ekimi yapılan hem baharat haline getirilerek dünyaya ve tüm Türkiye'ye satılan biberin kendilerinin olduğunu söyledi.Tartışma ise Gaziantep'te bu yıl 2'ncisi düzenlenen Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali'nin 'kırmızı biber' hasadı ile başlaması sonrasında alevlendi. Hasat sırasında konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Güneş, bu coğrafyada çok daha güzel doğuyor. Suyumuz, rüzgarımız sert. Biberimiz kendiliğinden bu lezzete bürünmüyor. İnsanımız mert, tarlamız cömerttir. Bereketli hilalin ortasında tüm Dünya'ya 'Bu tarla kardeşlik sofrası, bu tarla şifa tarlası, bu tarla sevgi ve aşk tarlası' diyoruz. UNESCO 116 şehir arasında gastronomi alanında Yaratıcı Şehirler Ağı'nda Türkiye'yi temsil eden ilk şehiriz, lezzetin başkentiyiz. Dünya'nın önemli merkezleri, tıp dünyası, obeziteyle mücadele etmek için 'Biber yiyeceksin' diyor. Biber zayıflatıyor, antioksidan etkisi var. Kanseri önleme etkisi var. Biberimiz, hem lezzet hem şifadır. Hep birlikte bunu Dünya sofrasına koyacağız. Geçen yıl şehrimize gelen Dünyaca ünlü Michelin yıldızlı şefler, bu lezzeti sofralarında kullandılar, şimdi ülkelerine Nurdağı ve İslahiye'nin biberlerini alıyorlar, market zincirlerinde satılmaya başlandı" dedi.'BİBER SAVAŞI OLSUN İSTEMİYORUZ'Bunun üzerine CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı basın toplantısında biberin Kahramanmaraş'a ait olduğunu belirterek, "Sayın Fatma Şahin'i uyarıyoruz. Maraş'ın zenginliklerini çalmaya çalışmasın. Vallahi de billahi de Maraşlılar bu biberden onun ağzına sürerler. Maraş ile Antep arasında bir biber savaşı olsun istemiyoruz. Maraş biberi, yıllardır Maraş biberidir. Sayın Şahin, 'Antep biberi' dedi diye, bu biber Antep biberi olmaz. Gaziantep'in içme suyunu Sayın Şahin Maraş'tan aldı, şimdi gözünü Maraş biberine dikmiş. İnsaflı ol ya. Yakında Maraş dondurması da 'Antep dondurmasıdır' derse şaşırmayın. Oysa senin baklavan var. Git baklavana sahip çık. Antep baklavasına sahip çıkmadı, Yunanlılarla şimdi Antep baklavası tartışması var. Antep fıstığına sahip çık. Maraş'ın Pazarcık ilçesinde fıstık bahçeleri vardır. Ne yani, biz de çıkıp 'Maraş fıstığı mı' diyelim. Marka tescili var. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası 2001 yılında Maraş biberinin coğrafi işaret tescili için başvurmuş, 2002 yılında da Türk Patent Enstitüsü Maraş biberini Kahramanmaraş'a coğrafi işaret olarak tescil etmiş. Şimdi Fatma Hanım bunu değiştirmek için çaba harcıyor ama boşuna çabalıyor" diye konuştu.'BİBER İSLAHİYE BİBERİDİR'Siyasilerin biber atışmasına İslahiye ve Kahramanmaraş halkı da dahil oldu. Her iki bölgenin halkı en iyi biberin kendilerine ait olduğunu söyledi. Yaklaşık 12 bin dönüm araziye ekili kırmızı biber hasadının devam ettiği İslahiye'de biber üreticisi Ahmet Hoşgören, "Biberimiz her ne kadar ismi Kahramanmaraş biberi denilse de İslahiye biberidir. İlçemizde 12 bin dönüm biber ekim alanımızda hasat devam etmektedir. Biberimizi kesinlikle bir başka yerle bölüşmek bile istemiyoruz. Biber İslahiye biberidir" diye konuştu.'BİBERİN MARAŞ İLE ALAKASI YOK'İslahiye Çukobirlik Başkanı İsmail Hamzaoğlu ise "Her ne kadar birileri Maraş biberi olarak ispatlamaya çalışsa da, ilgisi alakası yok. İslahiye biberidir. İslahiye biberiyle de gurur duyuyoruz. Yıllardır İslahiye'de yetişen biberimizin kalitesi ve aroması ile gurur duymaktayız. İslahiye'deki fabrikalarda işlenen biberlerimiz sofralara uzanıyor" şeklinde konuştu.'40 YIL ÖNCE MARAŞ'TA BİBER VARDI'İlçede baharatçılık yapan Etem Köse de, "Maraş biberi diye bir şey yoktur. 40 yıl önce Maraş'ta biber vardı. Maraş'ın toprakları şu an biber ekonomisine cevap vermiyor. Şimdi İslahiye de yetişiyor. Yıllardır İslahiye de yetişiyor ve burada işleniyor" dedi. İslahiye halkı da biberin anavatanının kendi yöreleri olduğunu ifade ederek, biberin Kahramanmaraş'ta üretilmediğini söylediler.KAHRAMANMARAŞLILAR TEPKİLİKahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya ise Maraş Biberi'nin sadece Türkiye değil, tüm dünyaya nam salmış bir biber olduğunu ifade ederek sözlerine, şöyle devam etti: "Biber, Kahramanmaraş'ta geçmiş yüzyıllardan bu yana üretilen ve Kahramanmaraş'ın topraklarında üretiminden asla vazgeçilmeyen ve olmazsa olmazımız, bir aromatik bitkimiz. Kahramanmaraş ile özdeşleşmiştir. Aynı zamanda Kahramanmaraş adına da tescillenmiş, coğrafi işareti alınmış bir bitkimizdir. Kahramanmaraş'ta biberin geçmişi çok eskilere dayanır. Hangi ile gidersek gidelim, kime sorarsak soralım biber denilince aka ilk gelen Kahramanmaraş'tır. Kahramanmaraş'ta biberimiz sahipsiz değildir. Kahramanmaraş halkı, çiftçilerimiz biberden asla vazgeçmediler ve asla da vazgeçmeyecekler. Bu yıl Kahramanmaraş'ta 120 bin dönüm arazide biber hasadımız gerçekleşecek ve bu her geçen yıl daha da çoğalıyor."ÇETİNKAYA: 'FATMA ŞAHİN DE BİBERİN MARAŞ'A AİT OLDUĞUNU BİLİYOR'Fatma Şahin'e de seslenen Çetinkaya, "Fatma hanımın açıklamaları, o gün hasat programında yaptığı talihsiz bir açıklama olarak değerlendiriyoruz. Ama eminiz ki Fatma Şahin de biberin Kahramanmaraş'ta olduğunu ama Adıyaman, Urfa, Hatay, Gaziantep gibi civar illerimizde de yetiştirildiğini bilmektedir. Biberin aslı ve memleketi Kahramanmaraş'tır" diye konuştu.ZABUN: MARAŞ BİBERİ'NİN TESCİLİ 2002 YILINDAN BU YANA KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI'NA AİTTİRKahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Serdar Zabun ise yaptığı yazılı açıklama ile Maraş Biberi'nin Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası adına tescilli bir ürün olduğunu kaydetti. Kahramanmaraş'ın kırmızı pul ve toz biber üretiminde Türkiye lideri olduğunu, sektörün kent ekonomisine çok önemli katkı sağladığını ifade eden Zabun açıklamasında şunları söyledi: "Maraş Biberi bu coğrafyaya özgü tadı ve kalitesi ile Türk ve dünya mutfaklarının vazgeçemediği bir ürünüdür. Kahramanmaraş ve bölgesinde yetişen, Türk mutfağının vazgeçilmez tadı, sağlık ve lezzet sembolü olan, Kahramanmaraş ekonomisi için büyük önem taşıyan "Maraş Biberi", ilimiz adına coğrafi işaretli olarak tescilli, ilimizin ismi ile tüm dünyaya tanıtımı yapılan ve artık bir global marka konumuna ulaşan stratejik bir ürünümüzdür. Coğrafi İşareti de 2002 yılından buyana Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'na aittir."ŞANLI: FATMA HANIM, BİBER MARAŞ'INDIR MARAŞ'TA KALACAKBiber üretici Hasan Şanlı da Fatma Şahin'e tepki göstererek şunları söyledi:"Biber kesinlikle Kahramanmaraş'ındır. Başka yerlere vermeyiz. Başka yerlerde yetişebilir ama tadı, aroması buranınkine benzemez. Biz üretici olarak elimizden geleni yapıyoruz. Milletvekillerimizden ricamız bu biberimize sahip çıksınlar. Zarar da etsek kar da etsek bunu her sene ekiyoruz. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yoğun derece fıstık vardır ama hiç kimse çıkıp da bunu 'Pazarcık fıtığı' ya da 'Kahramanmaraş fıstığı' demiyor, 'Antep fıstığı' deniyor. Antep kendi fıstıklarına sahip çıksınlar biz kendi biberimize sahip çıkıyoruz. Fatma hanım biber Maraş'ındır Maraş'ta kalacak. Biz sizin fıtıklarınıza sahip çıkmıyoruz bizimdir demiyoruz. Fıstık Antep'indir, biber Maraş'ındır."Kahramanmaraş halkı da biberin anavatanının kendi şehirleri olduğunu söyleyerek bibere başka kimsenin sahip çıkamayacağını ifade ettiler.