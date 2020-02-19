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Biber üretimi değerlendirme toplantısı

Kilis'in Musabeyli Kaymakamı Sertaç Kırçuval başkanlığında ilçedeki biber üreticileri ile ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı.

19.02.2020 11:31 | Son Güncelleme: 19.02.2020 11:31Biber üretimi değerlendirme toplantısı
'in Kaymakamı Sertaç Kırçuval başkanlığında ilçedeki biber üreticileri ile ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı.

Musabeyli ilçesine bağlı Hasancalı köyü ve çevresinde üretilen biber, rekoltesi açısından 'de 3'üncü büyük biber üreticisi olması nedeniyle daha fazla üretim ve kalitenin artırılması için çalışma başlatıldı.

Kaymakam Sertaç Kırçuval başkanlığında Musabeyli ilçesinde biber üreticileri ile değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Musabeyli için önemli bir ekonomik unsur olan biber üretimi ile ilgili yapılacak projeler ile ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya Kilis 7 Aralık Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Bekir Bülent Arpacı, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Yıldız ve Biber üreticileri katıldı. - KİLİS

Musabeyli, Türkiye, Kilis, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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