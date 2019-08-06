Bıçak bileme tezgahlarında yoğunluk başladı

Havza
ilçesinde Kurban Bayramı öncesi bıçak bileme tezgahları kurulmaya başlandı.
İlçenin farklı noktalarında kurulan bıçak bileme tezgahlarında bayram yaklaştıkça yoğunluk artıyor.
25 Mayıs Mahallesi'nde açtığı tezgahta bıçak bileyen Şemsettin Kaya, işlerin birkaç gündür yoğunlaştığını söyledi.
Kaya, "Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaş yılda bir defa bıçak biletmek için geliyor. Her evde 5-6 bıçak oluyor. Bazen satır ve nacak da getirenler oluyor. Allah bereket versin işlerimiz iyi." dedi.
Bıçakları biletmek isteyen vatandaşların işlerini son güne bırakmamalarını tavsiye eden Kaya, "Şuan tezgahımız açık ve rahat rahat bileme işlerini yaptırabilirler. Her sene olduğu gibi bu sene de son günlere doğru bir yığılma olacak. Vatandaşlar bıçaklarınızı biletmek için son gün buraya geldiğinde sıra beklemek zorunda kalacaklar." diye konuştu.
Kaya, bıçakları 3, satır ve nacakları ise 5 liradan bilediklerini kaydetti.