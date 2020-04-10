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Bıçak darbeleriyle ağır yaralandı, direksiyon başında hastaneye geldi

ADANA'da kimliği belirsiz bir kişi tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla ağır yaralanan Ziyaettin Gürel (26), kendi otomobilini kullanarak hastaneye geldi.

10.04.2020 04:53 | Son Güncelleme: 10.04.2020 04:53
Bıçak darbeleriyle ağır yaralandı, direksiyon başında hastaneye geldi

ADANA'da kimliği belirsiz bir kişi tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla ağır yaralanan Ziyaettin Gürel (26), kendi otomobilini kullanarak hastaneye geldi. Gürel'in yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, polis bıçaklı saldırganı arıyor.

Olay, saat 02.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde yaşandı. Ziyaettin Gürel kavga ettiği kimliği belirsiz bir kişi tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı. Kanlar içinde 01 AVC 934 plakalı otomobilinin direksiyonuna geçen Gürel, aracını birkaç kilometre uzaklıktaki özel hastaneye sürdü. Otomobilden inen Gürel, hastane personeli tarafından sedyeye alınarak acil servise taşındı. Başından, kolundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı belirlenen Gürel, ilk müdahalesinin ardından yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Bir oyuncakçıda çalıştığı öğrenilen Gürel'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Öte yandan, polis ekipleri de bıçaklı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA

Etiketler: Adana Yüregir, Çamlıbel, Polis, Güncel
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