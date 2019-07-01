01.07.2019 16:39
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Bıçak ve sopalı saldırganlar 3 kişiyi yaraladı

Bıçak ve sopalı saldırganlar 3 kişiyi yaraladı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde gürültü yaptıkları gerekçesiyle uyarıldıkları iş yerine gelerek bıçak ve çivili sopalarla saldıran 6 şüpheli, biri tatilci 3 kişiyi yaraladı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde gürültü yaptıkları gerekçesiyle uyarıldıkları iş yerine gelerek bıçak ve çivili sopalarla saldıran 6 şüpheli, biri tatilci 3 kişiyi yaraladı. 5 yıldızlı otelin mutfağında çalıştığı belirlenen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, yaralanan 3 kişi tedaviye alındı.
Alanya'ya bağlı Avsallar Mahallesi İncekum mevkisinde önceki gece meydana gelen olayda, bir iş yerinin yakınında gürültü yapan 3 kişi, görevliler tarafından uyarıldı. Alkollü olduğu öne sürülen 3 kişi, olay yerinden ayrıldıktan bir süre sonra yanlarına aldıkları 3 kişiyle tekrar iş yerine döndü. Bıçak ve çivili sopalarla gelen 6 kişi, girdikleri iş yerinde çalışanlar Faruk Akar ve Halil Çelik ile gürültüye uyanan Aslan Göğdere adlı tatilciye saldırdı. İş yerindeki bir görevli av tüfeğiyle dışarıda havaya ateş açarak saldırganları uzaklaştırmaya çalıştı.
Saldırganlar olay yerinden kaçarken, karnından bıçaklanan Aslan Göğdere ile sopalarla dövülen Faruk Akar ve Halil Çelik ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak hastaneye götürüldü. İncekum Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. 5 yıldızlı otelin lojmanında saklandığı belirlenen şüpheliler jandarma tarafından gözaltına alındı. Otelin mutfağında çalıştığı belirlenen şüphelilerden biri tutuklanırken, 5'i adli kontrolle bırakıldı.


- Antalya
Kaynak: DHA
Avsallar , Antalya , Alanya , Güncel

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