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Bıçak zoruyla üst geçidi kapatan kişi gözaltına alındı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bıçak tehdidiyle yaya üst geçidini geçişe kapatan kişi yakalandı.

13.04.2020 17:09 | Son Güncelleme: 13.04.2020 17:12
Manisa 'nın Yunusemre ilçesinde bıçak tehdidiyle yaya üst geçidini geçişe kapatan kişi yakalandı.
Mimar Sinan Caddesinde bulunan Sadettin Közer Yaya Üst Geçidine çıkan B.K, elindeki bıçağı göstererek geçidi kapattığını söyledi.
Olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
İş bulamadığı için üst geçidi kapattığını söyleyen kişi, kendisini görüntüleyen gazetecileri de tehdit etti.
Polis ekiplerinin ikna ettiği B.K, gözaltına alındı. Bıçak zoruyla üst geçidi kapatan kişi gözaltına alındı

Kaynak: AA

Etiketler: Yunusemre, Manisa, Polis, Güncel
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