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Bıçakçı ustası Çeşmeci'nin Kurban Bayramı mesaisi

Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bıçak ustası Mehmet Çeşmeci'nin işyerinde bayram öncesi bıçak ve satırlarını biletmek isteyen vatandaşlar zaman zaman kuyruk oluşturuyor.

10.08.2019 19:10 Bıçakçı ustası Çeşmeci'nin Kurban Bayramı mesaisi
Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bıçak ustası Mehmet Çeşmeci'nin işyerinde bayram öncesi bıçak ve satırlarını biletmek isteyen vatandaşlar zaman zaman kuyruk oluşturuyor.
Kurban Bayramı'na bir gün kala 60 yıllık bıçak ustası Mehmet Çeşmecinin zorunlu mesaisi başladı. Hafta tatili ve olmasına rağmen bıçak ustası Çeşmeci bayram sabahına bıçakları yetiştirebilmek için yoğun mesai harcıyor. Yarım asrı aşkındır bu mesleği icra eden bıçak ustası Çeşmeci, müşterilerin taleplerini karşılamaya çalışıyor. Yıllarca dedesi ve babasının yanında bu işi öğrenin Çeşmeci, "Bıçak bileme fiyatları bıçağın ebadına göre değişiklik gösteriyor" dedi. Vatandaşları kurban kesimi öncesinde bıçağı kontrol etmeleri konusunda uyararak, "Kesim öncesi bıçaklarınızı muhakkak kontrol ettirin" diyor. Kesim sırasında herhangi bir kazaya sebebiyet vermemek için bıçağın ucunun açık olması gerektiğini kaydeden Usta Çeşmeci, bıçağı usta bir bıçakçıya biletmeleri konusunda da vatandaşları uyardı.
(Zuhal Zengin/İHA)

Kurban Bayramı, Bilecik, Güncel

Kaynak: İHA

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