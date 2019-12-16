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Bıçakla 6 saat rehin aldığı eşinin kafasını demir korkuluklara vurdu, duruşmada tanık polis memuru hepsini anlattı

Mersin'de eşini iki çocuğuyla birlikte 6 saat boyunca rehin alan adamın, olay günü yardım isteyen eşinin kafasını balkondaki demir korkuluklara vurduğu ortaya çıktı. Mahkemede tanıklık yapan polis memuru o anları anlattı.

16.12.2019 15:44 | Son Güncelleme: 16.12.2019 16:31Bıçakla 6 saat rehin aldığı eşinin kafasını demir korkuluklara vurdu, duruşmada tanık polis memuru hepsini anlattı

Merkez ilçesindeki evini, 1 günü 2 çocuğunu da yanına alarak terk etmek isteyen Nurcan Altundal'ı 6 saat süreyle bıçakLa rehin alan Ali Altundal hakkında 'cebir, tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'silahla tehdit' suçlarından açılan davanın 3'üncü duruşması görüldü.

20. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Ali Altundal, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşma salonunda ise Nurcan Altundal ile çocukları ve taraf avukatları hazır bulundu. Davaya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi de müdahil oldu.

TANIK POLİS MEMURU DİNLENDİ

Duruşmada, olay günü Nurcan Altundal'ı kurtarmaya çalışan ekipte görevli polis memuru tanık olarak dinlendi. Tanık polis, sanık Ali Altundal'ın, boğazına bıçak dayadığı eşinin kafasını, yardım istemesi üzerine defalarca demir korkuluklara vurduğunu, kapıyı açmak için kendilerine yardımcı olmaya çalışan çocuklarına da kızdığını anlattı.

BOŞANMA DAVASI AÇTI

Mahkeme, Nurcan Altundal tarafından açılan boşanma davası dosyası ile Adli Tıp Kurumu'ndan istenilen raporunun beklenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.


Toroslar, Polis, Eylül, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA

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