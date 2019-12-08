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Bıçakla ağır yaralamaya 2 gözaltı

Samsun'da sokak ortasında bir kişinin darp edilip bıçakla ağır yaralanmasıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

08.12.2019 14:07 | Son Güncelleme: 08.12.2019 14:12Bıçakla ağır yaralamaya 2 gözaltı
'da sokak ortasında bir kişinin darp edilip bıçakla ağır yaralanmasıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde akşam saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kafede oturan 20 yaşındaki M.B.'yi dışarı çağıran A.S. (20), tartıştığı şahsı sol karın boşluğundan bıçaklayarak ağır yaralarken, O.G. (21) ise M.B.'yi darp etti. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan M.B., tedavi altına alındı. Bıçaklı saldırgan A.S. ve yanındaki O.G. kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri A.S. ve O.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgulaması tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN

Bahçelievler Mahallesi, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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