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Bıçakla bakkalı gasbeden şüpheli tutuklandı

Adana'da cerrahi eldiven takıp bıçakla bakkalı gasbettiği belirlenen şüpheli tutuklandı.

20.03.2020 10:34 | Son Güncelleme: 20.03.2020 10:36

Adana 'da cerrahi eldiven takıp bıçakla bakkalı gasbettiği belirlenen şüpheli tutuklandı.

Merkez Sarıçam ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi'nde Ramazan B'ye ait bakkala gelen kişi, bıçakla iş yeri sahibini tehdit ederek kasadaki paraları istedi. Şüpheli, kasadaki 1500 lirayı aldıktan sonra uzaklaştı.

Dükkan sahibinin şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri araştırma başlattı. İş yerinin güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, zanlının tanınmamak için başına kıyafetinin kapüşonunu geçirdiği, parmak izi bırakmamak için de cerrahi eldiven kullandığı görüldü.

Ekip, görüntülerden eşkalini belirlediği zanlının üzerindeki kıyafeti bölgedeki bir evin önüne atılmış olarak buldu. İkamette bulunanlarla görüşen ekip, kıyafetlerin evde yaşayan A.U'ya ait olduğunu tespit etti.

Polis, bir apart otelde kaldığı bilgisine ulaştığı A.U'yu ve yanındaki kız arkadaşı B.E'yi gözaltına aldı.

B.E, savcılık talimatıyla emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Görüntüdeki kişinin kendisi olmadığını iddia eden A.U. ise tutuklandı.

Bıçakla bakkalı gasbeden şüpheli tutuklandı

Kaynak: AA

Haberin Videosu :

Bıçakla bakkalı gasbeden şüpheli tutuklandı
Etiketler : Ertuğrulgazi Mahallesi, Sarıçam, Adana, Güncel

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