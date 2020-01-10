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Bıçakla kız yurdunda kapıları açmaya çalışan şüpheli yakalandı

BURSA'da, Uludağ Üniversitesi Gemlik Asım Kocabıyık Yerleşkesi'ndeki kız yurduna gelerek, elindeki bıçakla kapıları açmaya çalışan Erdem D. (23), öğrencilerin şikayeti üzerine polis ekiplerince gözaltına alındı.

10.01.2020 13:18 | Son Güncelleme: 10.01.2020 13:18Bıçakla kız yurdunda kapıları açmaya çalışan şüpheli yakalandı

BURSA'da, Uludağ Üniversitesi Asım Kocabıyık Yerleşkesi'ndeki kız yurduna gelerek, elindeki bıçakla kapıları açmaya çalışan Erdem D. (23), öğrencilerin şikayeti üzerine polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, Uludağ Üniversitesi Gemlik Asım Kocabıyık Yerleşkesi'nde meydana geldi. Kampüsteki Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı kız öğrenci yurduna gelen kişi, iddiaya göre, elindeki bıçakla kapıları açmaya çalıştı. Bunu fark eden öğrenciler, güvenlik görevlilerine verdi. Şüpheli, güvenlik görevlilerinin harekete geçtiğini görünce yurt bahçesinden kaçtı. Kız öğrenciler, olayı sosyal medya paylaşımlarıyla duyurunca Gemlik Emniyet Müdürlüğü'nce soruşturma başlatıldı. Güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesiyle şüphelinin, Erdem D. olduğu belirlendi. Adresi de tespit edilen Erdem D., evinde yakalanıp, gözaltına alındı. Erdem D.'nin emniyette sorgulandığı belirtildi.



Uludağ Üniversitesi, Gemlik, Güncel

Kaynak: DHA

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