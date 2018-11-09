Bıçakla Tehdit ve Gasba 3 Tutuklama

09 Kasım 2018 Cuma 17:20



09 Kasım 2018 Cuma 17:20

GAZİANTEP'te, evine zorla girdikleri kişiyi dövdükten sonra bıçak ve şişle tehdit edip, aracını, parasını, telefonunu ve cüzdanını gasbeden 4 kişiden 3'ü, mahkemece tutuklandı.Aydıntepe Mahallesi'nde oturan ve ismi açıklanmayan kişi, geçen pazartesi günü, evine zorla giren 2 kadın ve 2 erkek tarafından alıkoyuldu. Şüpheliler, döverek, bıçak ve şişle tehdit ettikleri kişinin aracını, telefonunu, parasını ve cüzdanını gasbettikten sonra kaçtı. Gasbedilen kişinin şikayeti üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olaya karışan Y.D., V.K., N.İ. ve P.K.'yi suç aletleriyle yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.D., V.K. ve P.K., 'nitelikli yağma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'kasten yaralama' suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu. Şüphelilerden N.İ. ise mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.- Gaziantep