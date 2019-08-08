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Bıçakla yakıt isteyen adama, pompacının yanıtı böyle oldu

Brezilya'da pompacıya bıçak çekerek, benzin isteyen adama pompacı benzini verdi ancak adamın istediği tarzda değil.Güvenlik kameralarınca görüntülenen olayda kız arkadaşının da üzerinde bulunduğu motosiklet ile akaryakıt istasyonuna giden bir adam, pompacıya bıçak çekerek depoyu doldurmasını istedi.

08.08.2019 09:46 Bıçakla yakıt isteyen adama, pompacının yanıtı böyle oldu
Brezilya'da pompacıya bıçak çekerek, benzin isteyen adama pompacı benzini verdi ancak adamın istediği tarzda değil.

Güvenlik kameralarınca görüntülenen olayda kız arkadaşının da üzerinde bulunduğu motosiklet ile akaryakıt istasyonuna giden bir adam, pompacıya bıçak çekerek depoyu doldurmasını istedi. Bıçağı gören pompacı birkaç adamı geri gittikten sonra elindeki pompayı çalıştırdı ve adamı benzine buladı.
Şoke olan adam kız arkadaşını da alarak istasyondan kaçtı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Adamın sevgilisi ile akaryakıt istasyonuna gelmesi
Bıçak çekerek yakıt istemesi
Pompacının tepkisi
Çiftin kaçışı



Brezilya, Güncel

Kaynak: DHA

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