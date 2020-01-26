Haberler » 3. Sayfa » Bıçakla yaralama şüphelisi adliyeye sevk edildi - Haberler

Bıçakla yaralama şüphelisi adliyeye sevk edildi

Samsun'da bir kişiyi bıçakla yaralayan şahıs polis tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

26.01.2020 14:31 | Son Güncelleme: 26.01.2020 14:36Bıçakla yaralama şüphelisi adliyeye sevk edildi
'da bir kişiyi bıçakla yaralayan şahıs polis tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan E.Ç. (16) karnından yaralandı. Hastaneye kaldırılan E.Ç. tedavi altına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri bıçaklama olayının şüphelisi Y.K.'yi (18) yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgulanması tamamlanan Y.K. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN

19 Mayıs, İlkadım, Samsun, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

26.01.2020 14:55:56