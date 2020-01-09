Bıçakla yaralayıp, ağzını toprakla doldurarak boğdu

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde C.T., kesici aletle yaraladığı Recep Coşkun'u (32) ağzına toprak doldurup boğdu. Polisin operasyonuyla yakalanan C.T., mahkemece tutuklandı.

Olay, dün sabah merkez Kayapınar ilçesi Beşyüzevler Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde hareketsiz yatan birini gören vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Ekiplerin yaptığı incelemede vücudunun çeşitli yerlerinde delici alet yarası bulunan Recep Coşkun'un ağzının da toprak dolu olduğu görüldü. Coşkun'un cenazesi otopsi için Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna götürülürken polis ekipleri cinayeti işleyen kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada cinayet zanlısı C.T.'yi (31) saklandığı adreste gözaltına aldı. Coşkun'un cenazesi otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınıp defnedilirken, C.T. emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevinde gönderildi.