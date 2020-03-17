Bıçakla yeğeni ve arkadaşını öldüren şüpheliyle ağabeyi tutuklandı
Konya'da, alacak meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada yeğeni ile arkadaşını öldüren şüpheli ve ağabeyi tutuklandı.
17.03.2020 20:38 | Son Güncelleme: 17.03.2020 20:38
Konya 'da, alacak meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada yeğeni ile arkadaşını öldüren şüpheli ve ağabeyi tutuklandı.
Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesi Leylek Hasan Dede Sokak'ta yaşayan Hüseyin Ö. (32), iddiaya göre, ailevi sebeplerden dolayı aralarında husumet bulunan yeğeni Tunahan Özcan'ı (19) aradı, ikili alacak meselesi nedeniyle tartıştı.
Bunun üzerine Özcan, akrabalarından ve arkadaşlarından oluşan 5 kişilik bir grupla dayısının evine gitti.
Burada devam eden tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada Hüseyin Ö, ekmek bıçağıyla yeğeni Tunahan Özcan ve arkadaşı Ömer Uğur'u (19) yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan Özcan ve Uğur kurtarılamadı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Hüseyin Ö. ile olaya karışan ağabeyi Adem Ö'yü (39) gözaltına aldı.
Hüseyin Ö'nün, emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf ettiği öğrenildi.
İki şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesi Leylek Hasan Dede Sokak'ta yaşayan Hüseyin Ö. (32), iddiaya göre, ailevi sebeplerden dolayı aralarında husumet bulunan yeğeni Tunahan Özcan'ı (19) aradı, ikili alacak meselesi nedeniyle tartıştı.
Bunun üzerine Özcan, akrabalarından ve arkadaşlarından oluşan 5 kişilik bir grupla dayısının evine gitti.
Burada devam eden tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada Hüseyin Ö, ekmek bıçağıyla yeğeni Tunahan Özcan ve arkadaşı Ömer Uğur'u (19) yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan Özcan ve Uğur kurtarılamadı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Hüseyin Ö. ile olaya karışan ağabeyi Adem Ö'yü (39) gözaltına aldı.
Hüseyin Ö'nün, emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf ettiği öğrenildi.
İki şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Güncel
Yatırım bankası Goldman Sachs'ın koronavirüs tahminleri internete sızdı
Güncel
Rize'de umreden dönen 438 kişinin test sonuçları negatif çıktı
Güncel
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı
Güncel
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Güncel
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor
Güncel
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan hükümete koronavirüs çağrısı
Güncel
Juventus'un Fransız yıldızı Matuidi koronavirüse yakalandı
Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu