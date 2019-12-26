Bıçakladığı arkadaşını hastaneye götürdü

Kırşehir'de yabancı uyruklu şahıslar arasında kavga çıktı. Kavgada yaraladığı arkadaşını hastaneye götüren yabancı uyruklu şahıs, gözaltına alındı.

ÖNCE BIÇAKLADI SONRA HASTANEYE GÖTÜRDÜ

Alınan bilgiye göre, yabancı uyruklu ismi öğrenilemeyen kişi ile A.P. arasında Savcılı Büyükoba köyünde çıkan sözlü tartışma büyüdü. Tartışmanın büyümesi sonrası arkadaşı tarafından bıçakla yaralanan A.P, kendisini bıçaklayan arkadaşı tarafından Kaman İlçe Devlet Hastanesine götürüldü.

İlçe Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan A.P., Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemede bir kişi gözaltına alındı.