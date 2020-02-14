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Bıçakladığı iddia edilen eşiyle hastaneye giden koca gözaltına alındı

Adana'da bıçakla ağır yaraladığı iddia edilen eşiyle aynı ambulansta hastaneye giden koca gözaltına alındı.

14.02.2020 22:47 | Son Güncelleme: 14.02.2020 22:48
'da bıçakla ağır yaraladığı iddia edilen eşiyle aynı ambulansta hastaneye giden koca gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, merkez ilçesi Mahallesi'nde oturan Ömer K, 112 Acil Servis'i arayarak eşi Ayşe K'nin yaralandığını belirtti.
Olay yerine gelen ekipler, bıçakla sırt, bel ve göğsünden ağır yaralandığı tespit edilen kadını ambulansa aldı. Eşiyle aynı ambulansa binen Ömer K, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine geldi.
Ayşe K. burada yapılan ilk müdahalenin ardından Yüreğir Devlet Hastanesine sevk edildi. Ömer K. ise hastane polisi tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bıçakladığı iddia edilen eşiyle hastaneye giden koca gözaltına alındı

Gazipaşa, Seyhan, Adana, Güncel

Kaynak: AA


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