Bıçaklanan kadını ölümden kurtaran esnaf: can kurtarmak varken görüntüyle işimiz yok

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde eski sevgilisi tarafından bıçaklanan N.K. adlı kadını ölümden kurtaranlardan esnaf Aytekin Sarıkaya (50), "Gözümü kararttım, koşarak gittim. O kadının orada bağırmasına kimse dayanamaz" dedi. Esnaf Güven Çelik de (24) "Can kurtarmak varken görüntüyle işimiz yok" dedi.19 Ağustos'ta ilçe merkezinde meydana gelen olayda emekli Uzman Çavuş Cihan A., iddiaya göre yaklaşık 1 yıl birlikte olduktan sonra ayrıldığı eski sevgilisi N.K.'yi takip etti. Cihan A., barışma teklifini kabul etmeyen N.K.'yi, ağız ve diş sağlığı hastanesi önünde kaldırımda, 7 yaşındaki oğlu ve bir akrabasının gözü önünde bıçakladı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda yere düşen N.K.'yi bıçaklamaya devam eden Cihan A.'ya, çevredekiler müdahale etti. Vatandaşların linç girişiminde bulunduğu saldırgan, baygınlık geçirirken, hastanedeki tedavisinden sonra tutuklandı. Ağır yaralanan N.K. de hastanede gördüğü tedaviyle yaşama tutundu.'KİM OLSA AYNISINI YAPARDI'N.K.'yi ölümden kurtaranlardan esnaf Aytekin Sarıkaya, olay anını anlattı. Sarıkaya, "Dükkandan dışarıya çıktığımda bıçaklıyordu. Yoğun tartıştılar, bağırıştılar. Koşarak dükkana girdim, sopamı aldım gittim ve adamın kafasına vurdum. Vurduktan sonra benim yeğenim geldi, elimden sopayı aldı. O da vurduktan sonra adam uzandı. Uzandıktan sonra halk saldırdı, vurmaya başladılar. Başka birisi daha müdahale etmişti, o kolundan bıçaklandı. Direkt koşarak girdim, gözümü kararttım, benim yerimde kim olsa aynısını yapardı" dedi.'O KADININ BAĞIRMASINA KİMSE DAYANAMAZ'Sarıkaya, Kırıkkale'de eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un hastaneye götürülmeden önce görüntülerinin çekildiğini hatırlatarak, "O, oradakilerin pasifliği, düşünseler zaten bizim yaptığımızın aynısını onlar da yaparlardı. O kadının orada bağırmasına kimse dayanamaz. Daha erken müdahale edebilseydik belki öyle olmayacaktı. Biz vurduktan sonra herkes müdahale etti, sonrasında polis ve ambulans geldi" diye konuştu.'GÖRÜNTÜYLE İŞİMİZ YOK'Güven Çelik de koşa koşa gittiğini anlatarak, "Ben çektim adamı, o esnada biri müdahale etmiş, adam onun kolunu kesmiş. Kadının elinde poşet vardı, poşetin içinden küçük bebek elbiseleri çıktı. Orada görüntüye gerek yok, sonuçta bir can. Adamın içi parçalanıyor bu şekilde ayıracaksın, mecbur müdahale edeceksin ona. Etmeme gibi bir şansı yok insanın. Can kurtarmak varken görüntüyle işimiz yok" ifadelerini kullandı.