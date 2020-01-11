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Bıçaklanarak hayatını kaybeden lise öğrencisi toprağa verildi

Tokat'ta okul çıkışında çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden lise öğrencisi toprağa verildi.

11.01.2020 14:20 | Son Güncelleme: 11.01.2020 14:25Bıçaklanarak hayatını kaybeden lise öğrencisi toprağa verildi
'ta okul çıkışında çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden lise öğrencisi toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre Atatürk Anadolu Lisesinde okul çıkışında çıkan kavgada göğüs bölgesinden bıçaklanarak ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 12. sınıf öğrencisi Ahmet Yasin 'ın (17) cenazesi hastane morgundan alınarak Kabilizade Mehmet Paşa Camisi'ne getirildi. 3 çocuğundan tek erkek evladını kaybeden baba Ahmet Turan Karaçam, cenazede metanetini korumaya çalıştı. Öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazına gencin ailesinin yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, okul öğretmenleri, öğrencilerin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Karaçam'ın cenazesi Dokuztaşlar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olay; Atatürk Anadolu Lisesinde okul çıkışı saatinde iki gurup arasında iddiaya göre kız meselesi yüzünden kavga çıktı. Okulun yakınlarındaki sokak arasında lise öğrencileri ile okul dışından gelenler arasında çıkan kavgada 12. sınıf öğrencisi Ahmet Yasin Karaçam göğüs bölgesine aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralandı. Karaçam, ambulansla kaldırıldığı Tokat Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili H.Ö. (16) ile birlikte 3 kişi gözaltına alındı. Emniyette sorgu işlemleri devam eden şahısların adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. - TOKAT

Karaçam, Tokat, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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