Bıçaklanarak öldürülen emekli öğretmen cinayetine tahliye

Kaynak: İHA

Antalya'da geçtiğimiz sene emekli öğretmeni öldürdüğü iddiasıyla olaydan 11 ay sonra gözaltına alınıp tutuklu yargılanan D.S., ilk kez hakim karşısına çıktı. Maktulle flört amaçlı tanıştıklarını ifade eden genç kadın, üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti ise sanık D.S.'nin tahliyesine karar verdi.Olay, 10 Ocak 2018 tarihinde Muratpaşa ilçesine bağlı Konuksever Mahallesi'nde bulunan bir sitenin 5'inci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli öğretmen Faik Akyol'dan (61) uzun süredir haber alamayan yakınları çilingir çağırarak Akyol'un evine girdi. Evin odalarında Akyol'a rastlayamayan yakınları, balkona geldiklerinde Akyol'un kanlar içerisinde yerde yattığını görüp, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri, Akyol'un boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak hayatını kaybettiğini belirledi. Polis evde yaptığı incelemede, salonda arbede yaşandığını ve emekli öğretmenin bıçaklandıktan sonra karın bölgesine kıyafetleriyle tampon yaptığını belirledi.Evli olan Akyol'un eşinin ise İzmir'deki kızının yanına gittiği ve olay anında evde yalnız olduğu öğrenildi. Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. Ekipler olay yerinde yaptığı incelemede Akyol'un komşusu olan D.S isimli kadının evde parmak izini belirledi. Şüpheliyi teknik ve fiziki takibe alan ekipler toplanan delil ve telefon görüşmelerinin belirlenmesinin ardından D.S. ve erkek arkadaşı Ü.Ü.'yü gözaltına aldı. İki şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.Adliyeye sevk edilen D.S., 'kasten adam öldürme' ve 'ölenin parası ve cep telefonunu almak sureti ile hırsızlık' suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, erkek arkadaşı Ü.U. ise serbest kaldı.Sanık D.S., olayın ardından ilk kez hakim karşısına çıktı. 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık D.S., maktulün kardeşleri, taraf avukatları ve tanıklar katıldı. Duruşmada, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesi okundu, anlatıldı."Flört amaçlı tanıştık"Üzerine atılı suçları kabul etmeyen D.S., "Ben Faik Akyol'u öldürmedim, onun parasını da çalmadım. Ben Faik Akyol'la internet ortamında tanıştım. 2016 yılının sonlarına doğru tanışmıştık daha sonra da arkadaşlığımız devam etti. Bana bir ev lazım oldu. Kendisi bana bir sitede yönetici olduğunu söylemesi üzerine ben de kendisinden rica ettim. 'Kiralık ev var mı?' diye sordum. Şu an oturduğum evi bulması üzerine bende o eve taşındım. Maktul bana bekar ve 50 yaşlarında olduğunu söyledi. Biz flört amaçlı tanışmıştık. Çünkü internet ortamında da bir flört sitesi vasıtası ile tanıştık. Buluştuk ve bir kafeye gittik. Anlattığı gibi değildi. 'Sizinle flört edemem' dedim" şeklinde konuştu."Polisler benim tedirgin olmama sebebiyet verdiler"Maktul Akyol'un evine sadece bir kez gittiğini söyleyen sanık D.S., ifadesine şöyle devam etti:"Ölüm olayından bir gün önce kirayı vermek için gittim. Balkonda kendisiyle biraz oturduk. Sigara içtik. Sohbet ettik ve ben onun evinden ayrıldım. O günden sonra yani kirayı vermemden sonraki gün sevgilisinin kendi evine geleceğini söylemişti. 'Sende gel muhabbet ederiz, sevgilimle de tanışmış olursun' dedi. Ben de 'tamam, gelirim' dedim. Ama ertesi gün evine gitmedim. Çarşamba günü de sokağa ambulans ve polis ekipleri geldi. Ben karşı apartmanda sürekli kavga eden bir karı koca vardı, onlara geldiler sandım. Hiç oralı dahi olmadım. Maktulün ölümünden 3-4 gün sonra polisler evime geldi ve bilgi, görgü tanığı arıyorlarmış. Ben şeker hastası olduğum için ayaklarım devamlı yanıyor ve çoğu kez çorap giymem. Polisler geldiğinde ayaklarım bu yüzden çıplaktı. Polisler soru sorduklarında ben onlara bir siteden tanıştığımızı söyleyince heyecanlı şekilde davrandılar. Ben de onların o davranışları üzerine tedirgin oldum. Polisler benim tedirgin olmama sebebiyet verdiler. Sonra bunu zabıt altına almışlar."Müştekiler ise sanıktan şikayetçi olduklarını belirtti. Ardından duruşmaya katılan tanıklar dinlendi.Okunan belge, beyan ve raporlarda iddialarının aleyhine olabilecek hususları kabul etmediklerini ifade eden müşteki avukatı, "Bize göre bu cinayet tek başına bir kişi tarafından işlenebilen cinayetlerden gözükmemektedir. Sanık maktulle sigara içtiğini ifade ediyor. Evde sigara izmaritine rastlanılmamıştır. Biz delillerin yok edildiğini düşünüyoruz" dedi.Duruşmada iddia makamı ise sanığın tutuklu kaldığı süre, mevcut durumu ve delillerin büyük ölçüde toplandığı, karartılma tehlikesinin bulunması dikkate alınarak tahliyesiyle birlikte yargılamanın tutuksuz olarak sürdürülmesini talep etti.Mahkeme verilen aranın ardından sanığın tutuksuz yargılanmasına karar verdi. - ANTALYA