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Bıçaklanarak öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi

Mersin'de eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü iddia edilen Emine Demir'in cenazesi defnedildi.

19.12.2019 14:01 | Son Güncelleme: 19.12.2019 14:05
'de eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü iddia edilen Emine Demir'in cenazesi defnedildi.
Toros Devlet Hastanesi morgundan yakınlarına teslim edilen Demir'in cenazesi, Güneykent Mezarlığı'na getirildi.
Burada kılınan namazın ardından 6 çocuk annesi kadının cenazesi, aile mezarlığında toprağa verildi.
Büyük üzüntü yaşayan kadının çocukları ve akrabaları güçlükle sakinleştirildi. Demir'in bir yakını "Sen bir melektin, o caninin elinden alamadık" diyerek gözyaşı döktü.
Merkez Akdeniz ilçesi Mesudiye Mahallesi'ndeki apartman dairesinden sesler duyanlar durumu polise bildirmiş, olay yerine gelen ekipler 39 yaşındaki 6 çocuk annesi Emine Demir'in bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etmişti. Cinayeti işlediği iddia edilen kadının eşi H. Demir, Adana'da yakalanmıştı.
Bıçaklanarak öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi

Emine Demir, Mersin, Güncel

Kaynak: AA


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