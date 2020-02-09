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Bıçaklanarak öldürülen yaşlı adam toprağa verildi

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bıçaklanarak öldürülen 61 yaşındaki şahıs toprağa verildi.

09.02.2020 15:56 | Son Güncelleme: 09.02.2020 15:56Bıçaklanarak öldürülen yaşlı adam toprağa verildi
'ın Erbaa ilçesinde bıçaklanarak öldürülen 61 yaşındaki şahıs toprağa verildi.

İlçeye bağlı Erek Mahallesi'nde bir kum eleme tesisinde çalışan bir işçi, sabah işe giderken Kelkit Çayı kenarında bir erkek cesedi olduğunu fark ederek durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede cesedin 61 yaşındaki Duruş Ay'a ait olduğunu tespit etti. Kalbinden bıçaklanarak öldürülen yaşlı adam, Erbaa Yavuz Selim Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Sarmadut Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Erbaa polisi, Durmuş Ay'ın cinayet zanlısı olarak şüphelendiği T.A.'nın Niksar'da olduğu bilgisine ulaşarak, Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğünden aldığı destekle şahsı yakaladı. Cinayetin sebebi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, şüpheli T.A.'nın ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. - TOKAT

Tokat, İşçi, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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