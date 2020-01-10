Bıçaklar Çekildi filmi konusu nedir? Bıçaklar Çekildi oyuncuları ve Bıçaklar Çekildi özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Bıçaklar Çekildi filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Bıçaklar Çekildi filmini izleyecek olanların merak ettiği Bıçaklar Çekildi konusu nedir, Bıçaklar Çekildi oyuncuları kimler ve Bıçaklar Çekildi özeti gibi konuları inceliyoruz.

BIÇAKLAR ÇEKİLDİ - KNİVES OUT FİLMİ KONUSU NEDİR?

Suç romanı yazarı Harlan Thrombey, 85. yaş gününde evinde ölü bulunur. Meraklı bir araştırmacı dedektif olan Benoit Blanc gizli bir şekilde cinayet araştırmasında yer almaya başlar. Harlan Thrombey'nin ailesine soruşturma için başvurulur, ancak aile tam anlamıyla hiçbir işe yaramazdır. Blanc tüm bu yüzeyde görünenlerin altını kazımak ve tüm yalanları ortaya çıkararak Thrombey'nin ölümünün ardındaki gerçeği bulmayı hedefler.

Başrolünü son James Bond olarak karşımıza çıkan Daniel Craig'in üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda "Asi Gençlik", "Tetikçiler", "Star Wars: Son Jedi" gibi filmlere imza atan Rian Johnson oturuyor. Polisiye türündeki filmin oyuncu kadrosunda Marvel sinematik evreninin Kaptan Amerika'sı Chris Evans, 2 Oscar adayı Michael Shannon, son olarak Harrison Ford ve Ryan Gosling ile birlikte Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı filminde rol alan Ana de Armas ve Lakeith Stanfield gibi isimler yer alıyor.

BIÇAKLAR ÇEKİLDİ - KNİVES OUT OYUNCULARI VE KADROSU

Bıçaklar Çekildi Yönetmen: Rian Johnson

Bıçaklar Çekildi Oyuncular: Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon

Bıçaklar Çekildi Tür: Komedi, Suç, Drama

Bıçaklar Çekildi Yapım Yılı: 2019 (130 dk)

Bıçaklar Çekildi Vizyon Tarihi: 10 Ocak 2020 Cuma

Bıçaklar Çekildi Senaryo: Rian Johnson

Bıçaklar Çekildi Yapımcı Firma: Lionsgate

Bıçaklar Çekildi Yapım Ülkesi: ABD

Bıçaklar Çekildi Orijinal Dil: İngilizce

Bıçaklar Çekildi Orijinal Adı: Knives Out