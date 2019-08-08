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Bıçaklar Kurban Bayramı için bileniyor

- Bıçaklar Kurban Bayramı için bileniyor Kurban Bayramı öncesi Kahramanmaraş'ta bıçakçılarda yoğun mesaiKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta kurban kesecek vatandaşların ve kasapların akın ettiği bıçakçı esnafları taleplere yetişmek için yoğun mesai harcıyor.

08.08.2019 23:08
Bıçaklar Kurban Bayramı için bileniyor
- Bıçaklar Kurban Bayramı için bileniyor
Kurban Bayramı öncesi Kahramanmaraş'ta bıçakçılarda yoğun mesai
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta kurban kesecek vatandaşların ve kasapların akın ettiği bıçakçı esnafları taleplere yetişmek için yoğun mesai harcıyor.
60 yıllık bıçakçı esnafı Ejder Biber (70), bıçakları Kurban Bayramı'na yetiştirmeye çalışıyor. İş yerine erken gelip geç gittiklerini söyleyen Biber, özellikle hazır bıçakları bilediklerini ve bayrama hazır hale getirdiklerini söyledi. Bıçakları 3 lira karşılığında bilediklerini söyleyen Biber, "Önceden el işi ürünler yapılıyordu ve şuanda artık bıçaklarda makinede hazırlanıyor. Burada ekmeğimizin peşindeyiz ve çocuklarımızı evlendirdik ve çok şükür. Bayram öncesi müşterilerimizin taleplerini karşılamaya çalışıyoruz. Erken gelip geç gidiyoruz. Bıçakları 3, et keserini de 6 liraya biliyoruz. En pahalı bıçaklar ise 60 liradan satıyoruz. Bıçak çok önemli hayvan için iş görmeli ve kesmeli" diye konuştu.

Kurban Bayramı, Kahramanmaraş, Genel

Kaynak: İHA

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