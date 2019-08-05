Haberler» genel» Haber

Bıçaklar kurbanlıklar için bileniyor

Bıçaklar kurbanlıklar için bileniyorSAMSUN - Samsun'da, Kurban Bayramı öncesi bıçakçılarda hareketlilik yaşanıyor.

05.08.2019 11:20
Bıçaklar kurbanlıklar için bileniyor
Bıçaklar kurbanlıklar için bileniyor
SAMSUN - Samsun'da, Kurban Bayramı öncesi bıçakçılarda hareketlilik yaşanıyor.
Kurban Bayramı'na 1 haftadan kısa süre kala Samsun'da bıçakçılarda yoğunluk arttı. Kurban kesecek vatandaşlarca getirilen kesmeyen bıçaklar ustalar tarafından özenle bileniyor.
"Bileme işlemi arefe gününe bırakılmamalı"
İlkadım ilçesi Demirciler Yokuşu'nda 52 yıldır demircilik yapan İbrahim Germi, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala dükkanında yoğunluk yaşandığını söyledi. Bıçaklarını biletecek vatandaşların bayramın gelmesini beklememelerini ifade eden Germi, "Vatandaşlar şimdiden gelsin bıçaklarını biletsin. Kurban Bayramı'na 1 haftadan kısa süre kaldı. Bu iş arefe gününe bırakılmamalı. O zaman çok sıkışıklık oluyor" dedi.
Yeni bıçak alacak vatandaşların bıçakların ağızlarına mutlaka bakması gerektiğini kaydeden Germi, alınan Çin malı bıçaklarla sağlıklı bir kesimin yapılamayacağını sözlerine ekledi.

Kurban Bayramı, Samsun, Genel

Kaynak: İHA

Son Dakika genel Haberleri
11:50   Niğde'de ufak çaplı hortum panik yaşattı
11:46   Çinli Ji Wang Bolu'ya gelin oldu
11:40   45 yıllık bıçakçıdan kurban kesecek vatandaşlara uyarılar
11:33   Yoğunluk sürüyor... Bayram için ülkelerine giden Suriyelilerin sayısı 26 bini buldu
11:29   Başkent'te otomobil mezarlığı... Bu araçlar yıllardır sahiplerini bekliyor
11:22   Van'da yetiştirilen kurbanlıklar Adana'ya gönderildi
11:20   Bıçaklar kurbanlıklar için bileniyor