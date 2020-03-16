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Bıçaklı cinayetin kadın şüphelisi tutuklandı

Kuşadası'na bağlı Güzelçamlı'da, sokak ortasında tartıştığı İbrahim Hışıl'ı sırtından bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf eden şüpheli kadın tutuklandı.

16.03.2020 15:03 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:15
Bıçaklı cinayetin kadın şüphelisi tutuklandı

Kuşadası 'na bağlı Güzelçamlı 'da, sokak ortasında tartıştığı İbrahim Hışıl'ı sırtından bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf eden şüpheli kadın tutuklandı.


Güzelçamlı'da dün gece 22.30 sıralarında meydana gelen olayda 46 yaşındaki İbrahim Hışıl, aracına binmek üzereyken sırtından bıçaklanması sonucu sokak ortasında ölü olarak bulunmuştu. Hışıl'ın cesedi Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı. Cinayetin ardından soruşturma başlatan jandarma ekipleri cinayetle ilgili olarak İbrahim Hışıl'ın kadın arkadaşı Nurcan K. isimli şüpheliyi gözaltına aldı.


Sorgusunda aralarında gönül ilişkisi olan İbrahim Hışıl'ı bıçakla öldürdüğünü itiraf eden Nurcan K., isimli zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu. Hayatını kaybeden Hışıl'ın bir mermer atölyesinde işçi olarak çalıştığı öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler : Güzelçamlı, Kuşadası, 3. Sayfa

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